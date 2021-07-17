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Giriş Tarihi: 17.7.2021 11:09

Altay'da Mossoro'nun durumu belirsiz

DHA
Altay'da Mossoro'nun durumu belirsiz

Süper Lig kulüplerinden Altay'da geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilen Marcio Mossoro'nun kulüpteki geleceği merak konusu oldu.

Sözleşmesi devam eden ancak yeni sezon çalışmalarına davet edilmeyen Brezilyalı futbolcu ile İzmir temsilcisi anlaşarak yolunu ayıramazsa, kulübü sıkıntılı bir süreç bekleyecek.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Mossoro, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselen Altay'da 16 maçta forma giyip, 3 asist yaptı. Sambacının sözleşmesini feshetmeye yanaşmaması halinde özel antrenör eşliğinde çalışıp, yeni sezon için Altay'dan 450 bin Euro maaş almaya hak kazanacağı iddia edildi.

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Altay'da Mossoro'nun durumu belirsiz
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