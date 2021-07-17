Altınordu'nun kasası doluyor! Sıradaki isimler...

Kırmızı-lacivertli kulüpten ayrılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı ile önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalayacak.

Emre'nin bonservis bedeli henüz belli olmazken, 19 yaşındaki forvet Enis Destan için Belçika'nın Club Brugge kulübüyle söz kesen Altınordu, bu transferse biterse 2.6 milyon Euro kazanacak.

İzmir temsilcisi, Alman ekibi Arminia Bielefeld'in talip olduğu Burak İnce içinse 18 yaşına gireceği 2022 ocak ayında 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret alacak.