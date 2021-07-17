Babel'den Hollandalı yıldıza flaş çağrı! 'Come to Galatasaray'

Son dakika... Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transferde yoğun mesai harcıyor. Yaz transfer döneminde şimdiya kadar; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Aslan, 4 yerli isimle de sözleşme imzaladı. Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Arda Turan'ın kontratlarını uzatan Galatasaray, rotayı yabancı oyunculara çevirdi. Öncelik ise sol bek pozisyonu.