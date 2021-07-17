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Giriş Tarihi: 17.7.2021 13:11 Son Güncelleme: 17.7.2021 13:13

Babel'den Hollandalı yıldıza flaş çağrı! 'Come to Galatasaray'

Babel'den Hollandalı yıldıza flaş çağrı! 'Come to Galatasaray'

Son dakika... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Saracchi'nin ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın gündemine birçok yıldız geldi. Son olarak Kuzey Makedonya forması giyen Alioski ile anlaşma aşamasına gelen ancak futbolcunun istekleri sonrası masadan kalkan Cimbom, Kurzawa ile de temasta. Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biri olan Patrick van Aanholt için Ryan Babel devreye girdi. Vatandaşına çağrı yapan Babel, "Come to Galatasaray" sözleriyle transfer ateşini yaktı.

Son dakika... Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transferde yoğun mesai harcıyor. Yaz transfer döneminde şimdiya kadar; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Aslan, 4 yerli isimle de sözleşme imzaladı. Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Arda Turan'ın kontratlarını uzatan Galatasaray, rotayı yabancı oyunculara çevirdi. Öncelik ise sol bek pozisyonu.

Galatasaray şimdiye kadar birçok sol bekle temas kurdu. Bu isimlerden anlaşma noktasına gelinen Alioski ise son anda gerçekleşmedi.

Leeds United ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Kuzey Makedonyalı sol bekle masaya oturan ve son pürüzleri görüşen sarı-kırmızılı takım, oyuncunun istekleri sonrasında transferden vazgeçti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan Saracchi'nin sözleşmesi bittikten sonra deneyimli isimle yeniden anlaşmayan Galatasaray'ın listesindeki sol bek adaylarından biri de Kurzawa.

Başkan Elmas, PSG forması giyen 28 yaşındaki Fransız oyuncu üzerinde yoğunlaştıklarının altını çizip, "Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle görüşüyoruz" diyerek rotalarını açıkladı. Ancak Aslan'ın görüştüğü bir isim daha var.

Galatasaray'ın transfer döneminin başında görüştüğü Patrick van Aanholt için Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi.

Sezonun bitimiyle birlikte bonservisini eline alan Hollandalı sol bek, şu anda serbest futbolcu durumunda. Aslan eğer Patrick van Aanholt'u alırsa herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Premier Lig ekibi Crystal Palace ile yollarını ayıran 30 yaşındaki futbolcu yeniden Galatasaray'ın gündeminde.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, Instagram'dan yaptığı yorumla transfer ateşini yaktı. Vatandaşı Patrick van Aanholt'ı Galatasaray'a çağırdı.

EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen deneyimli sol bekin Instagram gönderisinin altına, "Come to Galatasaray" yazan Babel, transferde resmen devreye girdi.

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Babel'den Hollandalı yıldıza flaş çağrı! 'Come to Galatasaray'
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