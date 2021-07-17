Dev final İstanbul’da

UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali’nin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını açıkladı
Ve beklenen haber geldi. UEFA Yönetim Kurulu toplantısında, 2023Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da,Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasınakarar verildi. İstanbul'da önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmıştı ancak her iki yılda da KOVID- 19'dan kaynaklanan sebepler dolayısıyla gerçekleşmemiş ve karşılaşmalar Portekiz'de oynanmıştı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluşyıl dönümü olan 2023'teki finalmüsabakasının yanı sıra UEFA, Türkiye'yebir ev sahipliği daha verdi.
GALA ETKİNLİĞİ DE TÜRKİYE'DE!
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimleri ve ödül törenlerini içeren gala etkinliği de bu sezondanbaşlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılacak. Öte yandan Devler Ligi'nde 2022 finali Saint Petersburg (Rusya), 2024 Londra (İngiltere), 2025 de Münih'te (Almanya) oynanacak.