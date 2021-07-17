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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Dev final İstanbul’da

Dev final İstanbul’da

UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali’nin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını açıkladı

Ve beklenen haber geldi. UEFA Yönetim Kurulu toplantısında, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verildi. İstanbul'da önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmıştı ancak her iki yılda da KOVID- 19'dan kaynaklanan sebepler dolayısıyla gerçekleşmemiş ve karşılaşmalar Portekiz'de oynanmıştı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'teki final müsabakasının yanı sıra UEFA, Türkiye'ye bir ev sahipliği daha verdi.

GALA ETKİNLİĞİ DE TÜRKİYE'DE!
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimleri ve ödül törenlerini içeren gala etkinliği de bu sezondan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılacak. Öte yandan Devler Ligi'nde 2022 finali Saint Petersburg (Rusya), 2024 Londra (İngiltere), 2025 de Münih'te (Almanya) oynanacak.

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Dev final İstanbul’da
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