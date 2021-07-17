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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Gedson bitti Kurzawa masada

Gedson bitti Kurzawa masada

G.Saray Başkanı Burak Elmas, iki oyuncu için müjdeyi verdi. Benfica’da yaşanan başkan değişimi sonrasında Gedson transferinin geciktiğini belirten başkan Elmas, Layvin Kurzawa için de temasların sıklaştığını açıkladı

Transferin ilk adımlarını yerli oyuncular ile atan sarı-kırmızılılar, dış transferde de hızlanmaya başlıyor. Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Alpaslan Öztürk'ü alıp iç transferde de Arda Turan, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzatan G.Saray'da başkan Burak Elmas da transferle ilgili detayları paylaştı. Benfica'daki başkan değişikliği nedeniyle Gedson transferinin geciktiğini belirten Elmas, "Oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica'da adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu da gelmek istiyor" yorumunu yaptı. Veda eden Saracchi'nin yerine de çok sayıda isim ile görüşen sarı-kırmızılılarda öne çıkan Layvin Kurzawa… Başkan Elmas, PSG forması giyen 28 yaşındaki Fransız oyuncu üzerinde yoğunlaştıklarının altını çizip "Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle görüşüyoruz" diyerek rotalarını açıkladı.

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Gedson bitti Kurzawa masada
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