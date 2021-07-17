Manchester United dev transferi bitiriyor! Raphael Varane ile anlaşma sağlandı...

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Manchester City'nin arkasında sezonu 2. sırada bitiren Manchester United, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmaya çalışıyor. Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Premier Lig devi, Jadon Sancho'nun ardından bir bombayı daha patlatmak üzere.