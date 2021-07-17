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Giriş Tarihi: 17.7.2021 21:31 Son Güncelleme: 17.7.2021 21:38

Manchester United dev transferi bitiriyor! Raphael Varane ile anlaşma sağlandı...

Manchester United dev transferi bitiriyor! Raphael Varane ile anlaşma sağlandı...

Premier Lig devi Manchester United, yaz transfer döneminde büyük oynamaya devam ediyor. Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna katan kırmızı şeytanlar, Real Madrid'in kadroda düşünmediği Raphael Varan ile de anlaşma sağladı.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Manchester City'nin arkasında sezonu 2. sırada bitiren Manchester United, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmaya çalışıyor. Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Premier Lig devi, Jadon Sancho'nun ardından bir bombayı daha patlatmak üzere.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, uzun süredir görüşme halinde olduğu Raphael Varane ile anlaşma sağlayan ManU, Real Madrid'le bonservis görüşmelerine başladı.

Real Madrid'le olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Raphael Varane için İspanyol kulübü bonservis konusunda anlaşma sağlamaya yanaşacak.

Oyuncuyu bonservissiz kaybetmek istemeyen Real Madrid, transferine izin verecek.

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Manchester United dev transferi bitiriyor! Raphael Varane ile anlaşma sağlandı...
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