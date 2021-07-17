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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Sivasspor’a Yunan stoper Alanya’ya yerli orta saha

Sivasspor’a Yunan stoper Alanya’ya yerli orta saha
Süper Lig kulüpleri yeni sezon için transfer operasyonlarını sürdürüyor. Demir Grup Sivasspor, en son Yunan ekibi Atromitos Athen'de forma giyen ve bonservisi elinde olan Dimitrios Goutas'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Yunan stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Aytemiz Alanyaspor da Yeni Malatyaspor ile mukavelesi sona eren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı renklerine bağladığını ve kontratın 3 yıllık olduğunu duyurdu.

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Sivasspor’a Yunan stoper Alanya’ya yerli orta saha
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