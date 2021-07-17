Sivasspor’a Yunan stoper Alanya’ya yerli orta saha
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Süper Lig kulüpleri yeni sezon için transfer operasyonlarını sürdürüyor. Demir Grup Sivasspor, en son Yunan ekibi Atromitos Athen'de forma giyen ve bonservisi elindeolan Dimitrios Goutas'ıkadrosuna kattı. 27 yaşındakiYunan stoperle 2 yıllık sözleşmeimzalandığı açıklandı. Aytemiz Alanyaspor da Yeni Malatyaspor ile mukavelesi sona eren 24 yaşındakiorta saha oyuncusu AhmedIldız'ı renklerine bağladığını ve kontratın 3 yıllık olduğunu duyurdu.