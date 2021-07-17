Son dakika: FIFA’dan devrim niteliğinde karar! Futbolun kuralları baştan aşağı değişiyor…

İşte FIFA'nın değişiklik yapmayı planladığı o kurallar…

-Normalde 45 dakikalık iki devreden oluşan bir futbol maçı, FIFA'nın planladığı yeni kurallarda 30'ar dakikalık iki devreye düşürülecek.

-Topun oyun dışında kaldığı anlarda süre duracak. Basketbol maçlarında görülen bu kural, taraftarların en çok desteklediği kural oldu.

-Pandemi nedeniyle değişiklik hakkı 3 oyuncudan 5 oyuncuya çıkartılmıştı. FIFA, planladığı yeni kurallarda sınırsız oyuncu değişikliği olmasını istiyor.

-Futbolda elle kullanılan taç atışları, yeni kurallar çerçevesinde ayakla kullanılmaya başlayacak. FIFA bu durumu, topun rakip alana kolaylıkla geçebileceği için daha çok tehlikeli pozisyon yaratabileceği görüşünde.

-Basketbola benzer bir başka kural ise sarı kart gören futbolcuların 5 dakika boyunca kenara gönderilip cezalandırılması olacak.