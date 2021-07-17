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Giriş Tarihi: 17.7.2021 20:34 Son Güncelleme: 17.7.2021 20:48

Son dakika: FIFA’dan devrim niteliğinde karar! Futbolun kuralları baştan aşağı değişiyor…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: FIFA’dan devrim niteliğinde karar! Futbolun kuralları baştan aşağı değişiyor…

Son dakika haberi… İspanyol basınından Mundo Deportivo, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) futbolda yeni kurallar üzerine çalışma yaptığını aktardı. Futbolun Geleceği Kupası isimli turnuvada denenen kuralların olumlu sonuçlanması halinde dünya çapında geçerli hale getirilecek. Uygulanmaya çalışılan kurallar ise futbolseverler tarafından tepki çekti. İşte FIFA’nın futbolda değiştirmeyi planladığı o kurallar…

PSV, AZ, RB Leipzig ve Club Brugge gibi takımların mücadele ettiği Futbolun Geleceği Kupası isimli turnuva, FIFA için yeni bir test ayağı haline geldi. Futbolun kurallarını değiştirmeyi planlayan FIFA, bu kuralları gençlik turnuvasında deneyecek.

İspanyol basınından önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo, FIFA'nın gelecekte dünya çapında uygulamaya koymayı düşündüğü kuralları açıkladı.

Gençlik turnuvasında denenecek kuralların etkisi değerlendirildikten sonra olumlu geri dönüşler alması halinde uygulanmaya başlanacak.

Futbolun 4 kuralında değişiklik yapmak isteyen FIFA, futbolseverlerden de tepki aldı.

İşte FIFA'nın değişiklik yapmayı planladığı o kurallar…

-Normalde 45 dakikalık iki devreden oluşan bir futbol maçı, FIFA'nın planladığı yeni kurallarda 30'ar dakikalık iki devreye düşürülecek.

-Topun oyun dışında kaldığı anlarda süre duracak. Basketbol maçlarında görülen bu kural, taraftarların en çok desteklediği kural oldu.

-Pandemi nedeniyle değişiklik hakkı 3 oyuncudan 5 oyuncuya çıkartılmıştı. FIFA, planladığı yeni kurallarda sınırsız oyuncu değişikliği olmasını istiyor.

-Futbolda elle kullanılan taç atışları, yeni kurallar çerçevesinde ayakla kullanılmaya başlayacak. FIFA bu durumu, topun rakip alana kolaylıkla geçebileceği için daha çok tehlikeli pozisyon yaratabileceği görüşünde.

-Basketbola benzer bir başka kural ise sarı kart gören futbolcuların 5 dakika boyunca kenara gönderilip cezalandırılması olacak.

Mundo Deportivo, okuyucularına yeni kurallar hakkında 'Hangisini daha çok tercih edersiniz?" şeklinde soru yöneltti. Ankette %50'lik kısım 90 dakikalık sürenin 60 dakikaya inmesi yönünde oy kullandı. Bunun yanı sıra sarı kart göre futbolcuların 5 dakika ceza almasına %33 oranında oy verildi.

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Son dakika: FIFA’dan devrim niteliğinde karar! Futbolun kuralları baştan aşağı değişiyor…
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