Son dakika: Galatasaray anlaştı derken Alioski Fenerbahçe'ye geliyor! Sezonun ilk çalımı

BİLGE BİR İNSAN HALİNE GELMİŞ

Pereira, oyuncularla ilişkilerinde ise tamamen pozitif. Geçmişte yıldızlarla yaptığı tartışmalarla gündeme gelen, Van Persie ile yaşadığı gerginlikler çok konuşulan Portekizli, bu kez başta Mesut olmak üzere yıldızlarını hep motive ve konsantre bir şekilde antrenmanda tutmak için elinden geleni yaptı. Kısacası Çin macerası Pereira'yı daha bilge bir insan haline getirmiş.

30'DAN FAZLA İSİM VAR, SAKATLIK YOK

Fenerbahçe'yi Topuk Yaylası'nda 10. kez takip etme şansım oldu. Bu sezon için A takımın büyük çoğunluğunun kampta bulunması ve bu oyuncuların neredeyse hiç sakatlık yaşamamış olması önemli bir istisnaydı. 30'un üzerinde oyuncunun bulunduğu çalışmalarda hiç sakatlık haberi yapmadık.