Son dakika: Galatasaray anlaştı derken Alioski Fenerbahçe'ye geliyor! Sezonun ilk çalımı

Son dakika... Transfer dönemlerinin bir klasiği haline gelen ezeli rakiplerin kıyasıya yarışı bir oyuncu için daha yaşanıyor. Son dönemde Galatasaray ile Fenerbahçe birçok futbolcu için karşı karşıya geldi.
Son dönemde ise Fenerbahçe, Galatasaray'a transfer çalımı atma konusunda bir adım önde. Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci transferlerinde Galatasaray'ı saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, Aslan'ın uzun süredir pazarlık masasında olduğu Ezgjan Alioski için de devreye girdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, şimdi de Fenerbahçe ile masada.
Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılılarla anlaşma noktasına geldi ancak Aslan'ın transferi ağırdan alması nedeniyle görüşmeleri askıya aldı.
Bunun üzerine de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçti ve taraflar pazarlığa oturdu. Henüz net bir anlaşmanın olmadığı fakat sürecin olumlu gittiği kaydedildi.
PEREIRA'NIN ONAYI VAR
EURO 2020'de Kuzey Makedonya Milli Takımı'yla gösterdiği performansla beğeni toplayan yıldız futbolcunun İstanbul'da oynamaya sıcak bakması, sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği Alioski'nin transferinin kısa sürede sonlanması bekleniyor.
SABAH GAZETESİ FENERBAHÇE MUHABİRİ VOLKAN DEMİR TOPUK YAYLASI KAMPINI DEĞERLENDİRDİ!
2021-2022 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, 11 gün süren Topuk Yaylası kampını noktaladı ve İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertliler, Pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının ardından 2 günlük izin yapacak. Topuk Yaylası kampı boyunca teknik direktör Vitor Pereira'nın yöntemleri ve birçok futbolcunun performansı dikkat çekti.
11 gün boyunca 5 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçen Portekizli teknik adam, çok farklı bir kişilik olarak karşımıza çıktı. Geçmişte yıldız isimlerle yaşadığı sorunların aksine bu kez oyunculara hep pozitif yaklaşan tecrübeli hoca, Çin ekibi Shanghai Port'ta geçirdiği üç yıldan sonra daha sakin ve konsantre.
Topuk Yaylası kampını yerinde takip eden Volkan Demir, 11 gün boyunca yakından izlediği Vitor Pereira ve futbolcular yönelik kamp analizini çıkardı. İşte Volkan Demir'in yorumları...
Vitor Pereira'yı 5 yıl sonra yeniden görme ve konuşma fırsatı buldum. İlk geldiği günlerde çok daha başka bir insandı. Daha coşkulu, insanlarla şakalaşmayı seven, hatta zaman zaman esprileriyle kamplara damga vuran bir profildi.
Bu kampta ise yine sıcak fakat bu kez çok daha sakin bir kişilik karşıma çıktı. Yine herkese selamını veren, güler yüzüyle insanları karşılayan özellikleri devam ediyor. Ancak bu kez çok daha oturaklı bir görüntüsü var. Basın toplantılarında sorulara uzun yanıt vermesiyle meşhur olan Pereira, bu kez daha vurgulu ve kısa konuşmayı tercih etti.
BİLGE BİR İNSAN HALİNE GELMİŞ
Pereira, oyuncularla ilişkilerinde ise tamamen pozitif. Geçmişte yıldızlarla yaptığı tartışmalarla gündeme gelen, Van Persie ile yaşadığı gerginlikler çok konuşulan Portekizli, bu kez başta Mesut olmak üzere yıldızlarını hep motive ve konsantre bir şekilde antrenmanda tutmak için elinden geleni yaptı. Kısacası Çin macerası Pereira'yı daha bilge bir insan haline getirmiş.
30'DAN FAZLA İSİM VAR, SAKATLIK YOK
Fenerbahçe'yi Topuk Yaylası'nda 10. kez takip etme şansım oldu. Bu sezon için A takımın büyük çoğunluğunun kampta bulunması ve bu oyuncuların neredeyse hiç sakatlık yaşamamış olması önemli bir istisnaydı. 30'un üzerinde oyuncunun bulunduğu çalışmalarda hiç sakatlık haberi yapmadık.
Antrenmanlara katılım çok yüksekti. Bununla birlikte antrenman temposu hayli iyiydi. Bunda ilk günden itibaren taktik ağırlıklı çalışmaların yoğun olması en önemli etken. Herkes taktik anlamda kendini göstererek Pereira'nın dikkatini çekmeye çalıştı. Ancak şu da gerçek ki yapılacak transferleri de hesaba katarsak takım çok kalabalık ve en az 7-8 oyuncunun ayrılması şart.
Tesislerde 12 gün konaklayan Fenerbahçe, bu süreçte bir de hazırlık maçı oynadı. Kamp sürecinde yapılan çift kalelerde 3-4-3 sistemini tercih eden Pereira, Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçında da takımını yine bu sistemle sahaya sürdü.
MERT HAKAN VE MESUT VAZGEÇİLMEZ OLACAK
Fenerbahçe, 11 günlük Topuk Yaylası kampını dün tamamlayarak İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertliler pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının ardından iki gün izin yapacak ve kampın ikinci bölümü başlayacak. Topuk Yaylası kampında Fenerbahçe'nin dikkat çeken oyuncularının başında Mesut Özil geldi. İşte tek tek sarı-lacivertlilerin öne çıkan isimleri...
MESUT ÖZİL: F.Bahçe ile Dereağzı çalışmaları dahil tek antrenman dahi kaçırmadı. Bu süreçte hayli katılımcı ve mutlu gözüktü. Belki halen beklenen fiziksel seviyede değil ama top ayağına geldiğinde kalitesini hemen gösteriyor.
MERT HAKAN: Beklenen patlamayı bir türlü yapamasa da orta sahanın en dengeli ismi konumunda. Hem savunmaya hem hücuma olumlu katkı veriyor. Sürpriz şekilde Pereira'nın vazgeçilmezi olabilir.
LUIZ GUSTAVO: Kaptanlık pazubandını takmaya devam ediyor. Pereira'nın sisteminde en önemli parça. Son derece hırslı ve takımı öne itmeye gayret ediyor. Belli ki ayrılık iddialarının ortadan kalkması onu iyi motive etmiş.
STEVEN CAULKER: İngiliz stoperin en önemli özelliği soğukkanlılık. Son derece sakin ve arkadaşlarına güven veriyor. Szalai ile birlikte oynama ihtimali en yüksek isim. Üçlü veya dörtlü savunmada çok rahat kullanılabilir.
SERDAR DURSUN: İlk hazırlık maçında yaptığı pas hataları dikkat çekti. Ancak sorumluluk almayı seviyor ve hiç kaçak güreşmiyor. Orta sahaya kadar gelip top aldı ve takımı rahatlattı. Takımla uyum sorunu yaşamaması da onun en büyük avantajı.
BRİGHT OSAYİ-SAMUEL: Pereira'nın yeni sistemi olan 3-4-3'te belki de yıldızlaşacak. Mesut'un boşalttığı alanlara yaptığı bindirmelerle etkili bir görüntü çizdi. Pereira, ondan bambaşka bir oyuncu ortaya çıkarabilir.