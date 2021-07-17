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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Sörloth defteri henüz kapanmadı

YUNUS EMRE SEL
Sörloth defteri henüz kapanmadı

Leipzig Teknik Direktörü Marsch’ın oyuncu hakkındaki olumlu açıklamalarına rağmen Trabzon, Norveçli’ye ilgisini hâlâ sürdürüyor

Trabzonspor'da Alexander Sörloth transferi için olumlu yönde beklenti devam ediyor. Leipzig'in hocası Jesse Marsch'ın yaptığı olumlu açıklamalar sonrası camiada Sörloth beklentisi zayıflamıştı. Ancak yönetimin Norveçli golcü ile iletişimini koparmadığı ve şartları zorladığı belirtildi. Sörloth'un, Trabzonspor'a transferinde büyük rol oynadığı vatandaşı Trondsen ile Almanya'da bilardo oynarken fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması heyecan yarattı. Taraftarlar, Trondsen'e "Hazır gitmişken Sörloth'u al gel. Bize en büyük yararın Sörloth'u getirmek olur" gibi mesajlar yazdı.

LOCA SATIŞLARI BAŞLIYOR
Trabzonspor'da, 2021-22 sezonu için loca satışları başlıyor. Yapılan açıklamada, KDV dahil loca fiyatlarının BATI VIP 750 bin lira, köşe 400 bin lira, doğu 400 bin lira, kale arkalarının ise 150 bin lira olduğu kaydedildi. Ayrıca doğu tarafındaki locaların zeminin yükseltildiği, görüş açısının da iyileştirildiği belirtildi.

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Sörloth defteri henüz kapanmadı
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