Sörloth defteri henüz kapanmadı

Leipzig Teknik Direktörü Marsch’ın oyuncu hakkındaki olumlu açıklamalarına rağmen Trabzon, Norveçli’ye ilgisini hâlâ sürdürüyor
Trabzonspor'da AlexanderSörloth transferi için olumlu yönde beklenti devam ediyor. Leipzig'in hocası Jesse Marsch'ın yaptığı olumlu açıklamalar sonrası camiada Sörloth beklentisi zayıflamıştı. Ancakyönetimin Norveçligolcü ile iletişiminikoparmadığı ve şartlarızorladığı belirtildi. Sörloth'un, Trabzonspor'a transferinde büyük rol oynadığı vatandaşı Trondsen ile Almanya'da bilardo oynarken fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması heyecan yarattı. Taraftarlar, Trondsen'e "Hazır gitmişken Sörloth'ual gel. Bize en büyük yararınSörloth'u getirmekolur" gibi mesajlar yazdı.
LOCA SATIŞLARI BAŞLIYOR
Trabzonspor'da, 2021-22 sezonu için loca satışları başlıyor. Yapılan açıklamada, KDV dahil loca fiyatlarının BATI VIP 750 bin lira, köşe 400 bin lira, doğu 400 bin lira, kale arkalarının ise 150 bin lira olduğu kaydedildi. Ayrıca doğu tarafındaki locaların zeminin yükseltildiği, görüş açısının da iyileştirildiği belirtildi.