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Giriş Tarihi: 18.7.2021 18:18 Son Güncelleme: 18.7.2021 18:31

Son dakika: Layvin Kurzawa adım adım Galatasaray'a! Fransızlar transferi açıkladı...

Son dakika: Layvin Kurzawa adım adım Galatasaray'a! Fransızlar transferi açıkladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızıların hafta içinde transferi için görüşmelere başladığı 28 yaşındaki sol bek Layvin Kurzawa için Fransa'dan müjde gibi bir haber geldi.

Son dakika haberi... Yeni sezonda güçlü bir kadro kurup şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'a sol bek transferinde Fransa'dan müjde gibi bir haber geldi. Sarı-kırmızılılar, PSG'nin 28 yaşındaki sol beki Layvin Kurzawa transferinde mutlu sona yaklaştı.

GALATASARAY PSG İLE ANLAŞTI!

Fransız yayın organı RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Kurzawa'nın transferi konusunda Fransız ekibi PSG ile her konuda anlaştı.

Haberde, son kararı yıldız futbolcunun vereceği açıklanırken 28 yaşındaki sol bekin ise düzenli oynamak istemesi nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi.

ALIOSKI'DEN VAZGEÇİLDİ!

Galatasaray, daha önce sol bek pozisyonu için görüştüğü Makedon Ezgjan Alioski ile öne prensip anlaşmasına vardı sonrasında ise oyuncunun maddi istekleri devam ederekn Sarı-kırmızlılar, bu transferden vazgeçti.

Kurzawa, geçen sezon PSG formasıyla 27 maçta 1 gol attı ve 2 asist kaydetti.

Son 6 sezondur Fransız ekibinin formasını giyen tecrübeli sol bek, 2015'te 25 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edildi.

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Son dakika: Layvin Kurzawa adım adım Galatasaray'a! Fransızlar transferi açıkladı...
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