Son dakika: Layvin Kurzawa adım adım Galatasaray'a! Fransızlar transferi açıkladı...

ALIOSKI'DEN VAZGEÇİLDİ!

Galatasaray, daha önce sol bek pozisyonu için görüştüğü Makedon Ezgjan Alioski ile öne prensip anlaşmasına vardı sonrasında ise oyuncunun maddi istekleri devam ederekn Sarı-kırmızlılar, bu transferden vazgeçti.