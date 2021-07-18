PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Devler Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven deplasmanına gidiyor. Hollanda ekibi karşısında ilk maçta galip gelmek ve yurda puanla dönmek isteyen sarı-kırmızılı takımın kıran kırana geçmesi beklenen mücadelesini izlemek isteyenler "PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor.

PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;