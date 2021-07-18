PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Devler Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven deplasmanına gidiyor. Hollanda ekibi karşısında ilk maçta galip gelmek ve yurda puanla dönmek isteyen sarı-kırmızılı takımın kıran kırana geçmesi beklenen mücadelesini izlemek isteyenler "PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile 21 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunları sonrası taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlığı bulunan Radamel Falcao antrenmanda yer almadı. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz takımdan ayrı bireysel programları doğrultusunda çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip bugün sabah yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.
Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı aktarıldı.
Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.