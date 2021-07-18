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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Rosier olmadı, Larsen geliyor

Rosier olmadı, Larsen geliyor

Valentin Rosier’den Beşiktaş’ın ısrarı yüzünden vazgeçen Galatasaray yönetimi, Udinese’nin indirim yapması sonrası Stryger Larsen ile anlaşma sağladı

DeAndre Yedlin'i yetersiz bulan Fatih Terim, ABD'de gözünden operasyon olacak Omar'dan da sezonun ilk yarısında yararlanamayacak. Terim'in "Sağ beke takviye istiyorum" raporunu dikkate alan yönetim, Valentin Rosier için girişimde bulundu. Ancak oyuncunun Beşiktaş'ta ısrarcı olması üzerine bu transferden vazgeçildi. Sağ bek listesinde ikinci aday olan Udinese'den Stryger Larsen defteri tekrar açıldı. Pazarlıklara 5 milyon Euro ile oturan İtalyanlar, 3 milyon Euro seviyesine indi. Danimarkalı sağ bek de Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'luk teklifine 'Evet' dedi. EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı adına ter döken 30 yaşındaki oyuncu, bir sürpriz yaşanmazsa sarıkırmızılı formayı giyecek. Yönetim, Larsen'i 21 Temmuz'daki PSV maçına kadar bitirmeyi planlıyor. Danimarkalı'nın gelişiyle aynı bölgedeki Yedlin'den kulüp bulması istenecek.

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Rosier olmadı, Larsen geliyor
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