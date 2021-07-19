Dünya devi Bayern Munih, Mert Müldür'ü transfer listesine aldı

Alman SkySport'un haberine göre, sağ bek pozisyonu için alternatiflerini arttıran Bayern, Mert Müldür'ü de listesine ekledi. Sağ bekte rotasyon sıkıntısı yaşamak istemeyen Alman devinin transfer listesinde, Sergi Roberto ve Emerson Royal isimleri de bulunuyor.