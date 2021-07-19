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Giriş Tarihi: 20.7.2021 00:43 Son Güncelleme: 20.7.2021 00:48

Dünya devi Bayern Munih, Mert Müldür'ü transfer listesine aldı

Dünya devi Bayern Munih, Mert Müldür'ü transfer listesine aldı

Almanya Bundesliga'da mücadele eden dünya devi Bayern Munih, milli futbolcumuz Mert Müldür'ü sağ bek pozisyonu alternatifleri arasına aldı. Sassuolo forması giyen Mert, EURO 2020'de milli takımımızla mücadele etmişti.

Son 2 sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da geçiren Mert Müldür, milli takımızın EURO 2020 kadrosunda da yer alıyordu. EURO 2020'de Türkiye'nin beğenilen isimlerinden birisi olan genç oyuncu, dünya devi Bayern Munih'in transfer listesine girdi.

Alman SkySport'un haberine göre, sağ bek pozisyonu için alternatiflerini arttıran Bayern, Mert Müldür'ü de listesine ekledi. Sağ bekte rotasyon sıkıntısı yaşamak istemeyen Alman devinin transfer listesinde, Sergi Roberto ve Emerson Royal isimleri de bulunuyor.

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Mert Müldür'ün, 2024'e kadar Sassuolo ile sözleşmesi bulunuyor.

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Dünya devi Bayern Munih, Mert Müldür'ü transfer listesine aldı
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