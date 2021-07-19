Dünya devi Bayern Munih, Mert Müldür'ü transfer listesine aldı

Son 2 sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da geçiren Mert Müldür, milli takımızın EURO 2020 kadrosunda da yer alıyordu. EURO 2020'de Türkiye'nin beğenilen isimlerinden birisi olan genç oyuncu, dünya devi Bayern Munih'in transfer listesine girdi.
Alman SkySport'un haberine göre, sağ bek pozisyonu için alternatiflerini arttıran Bayern, Mert Müldür'ü de listesine ekledi. Sağ bekte rotasyon sıkıntısı yaşamak istemeyen Alman devinin transfer listesinde, Sergi Roberto ve Emerson Royal isimleri de bulunuyor.
Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Mert Müldür'ün, 2024'e kadar Sassuolo ile sözleşmesi bulunuyor.