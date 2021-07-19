Kartal’dan Godin hamlesi

Beşiktaş, stoper transferi için tecrübeli bir isme yöneldi. Siyah-beyazlılar, Cagliari forması giyen Diego Godin'i gündemine aldı. Kartal, Uruguaylı oyuncuya 1+1 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Godin ise 2 yıllık sözleşme istedi. 35 yaşındaki savunmacının, Beşiktaş'ın opsiyonluteklifini maç sayısına bağlı olarak düzenlemesinede sıcak baktığı belirtildi. İtalyan ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanan oyuncuyu, maaşının belli bölümünü karşılayarak kadrosuna katmayı düşünen Beşiktaş, kulübüyle de görüşmelerine devam ediyor. Geçen sezon başında İnter'den Cagliari'ye transfer olan ve mukavelesi 2023'te bitecek olan Godin, 28 lig maçında 1 gol attı.
MERT İÇİN 1 MİLYON EURO Ersin Destanoğlu için 8 milyon Euro bonservis geliri beklentisinde olan Beşiktaş, henüz istediği teklifleri göremedi. Siyah-beyazlı yönetim 20 yaşındaki file bekçisinin kalma ihtimaline rağmen kaleye takviye yapılmasını değerlendirmeye aldı. Başakşehir'in 32 yaşındaki kalecisi Mert Günok ilk aday konumunda. Beşiktaş'ın milli eldiven için Başakşehir'e 1 milyon Euro'luk bir teklifle gitmeye hazırlandığı öğrenildi.