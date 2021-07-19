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Giriş Tarihi: 19.7.2021 16:15 Son Güncelleme: 19.7.2021 16:21

Son dakika: Akhisarspor eski başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti

DHA
Son dakika: Akhisarspor eski başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; TFF 2. Lig ekibi Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Eryüksel, yeşil-siyahlı kulübü Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde yönetmişti.

Hüseyin Eryüksel, bugün saat 14.00 sıralarında Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi yakınlarında yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnşaat mühendisi olan Hüseyin Eryüksel, Akhisarspor'un 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıkmasından 2019 yılına kadar başkanlığını yapmıştı. Eryüksel ardından 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Akhisar Belediye Başkan Adayı olmuştu.

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Son dakika: Akhisarspor eski başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti
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