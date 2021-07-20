Dört dörtlük Fenerbahçe

Fenerbahçe, sezonun ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 2-0 kazanılan Csikszereda karşılaşmasında olduğu gibi yine sahada farklı kadrolarla yer aldı. 13'te Samatta'nın düşürülmesiylekazanılan penaltıyı İrfan CanKahveci gole çevirdi. 26'da bu kez İrfan asisti yaptı, sağ çaprazda topla buluşanSamatta farkı ikiye çıkardı. 41'de YusufErdoğan kendi yaptırdığı penaltıylafarkı bire indirdi. İkinci yarıya yeni kadroyla giren sarı-lacivertliler bu devreye golle başladı. 49'da Bright düşürüldü, penaltıyı Serdar Dursun gole çevirdi. 62'de kısa ve akıllı paslarla gelişen atakta son vuruşu yapan Mert HakanYandaş dördüncü golü bularak skoru belirleyen isim oldu.
KİM, NASIL PERFORMANS SERGİLEDİ?
MESUT ÖZİL: İkinci 45'te oyuna dahil oldu. İlk maçtaki gibi sağ ön tarafta oynadı. Atakları yönlendiren isimdi. MAURİCİO LEMOS: Pereira, üçlü savunmanın ortasında Uruguaylı'yı tercih etti. Beklenenin aksine görev aldığı 45 dakikada fena bir görüntü sergilemedi. LUİZ GUSTAVO: İkinci yarıda 45 dakika oynadı. Bu kez üçlü savunmanın ortasındaydı. Topla oyun başlatma konusunda takıma büyük avantaj sağladı. MİHA ZAJC: İkinci hazırlık maçında da şans buldu. Hakkında transfer söylentileri bulunsa da görevini yaptı. MERT HAKAN: Orta sahadaki rekabette, performansıyla dikkat çekiyor. Bu rekabette zorlanacak gibi gözükse de Pereira'nın vazgeçilmezi olabilir. SERDAR DURSUN: İlk maçındaki ürkekliği ikinci maçta atmış göründü. Penaltıdan bulduğu golün yanı sıra bir de asistle skora katkı verdi. ALLY SAMATTA:
Santrfordaki gizli rekabette, söylentilere aldırmadan görevini yaptı. Bir penaltı kazandırdı, bir de gol attı.
19.07 COŞKUSU
Kuruluş yılı 1907'yi hatırlattığı için 19 Temmuz'u (19.07) 'DünyaFenerbahçeliler Günü' olarak kutlayan Fenerbahçe'de dün bu özel günün coşkusu vardı. Kulüp yayınladığı mesajda 19 Temmuz için 'adanmışlığın günü' vurgusu yaptı. Eski ve yeni futbolculardan da günle ilgili sosyal medya paylaşımları geldi. Son 10maça hoca olarak çıkan EmreBelözoğlu da bunlardan biriydi.
'MERT HAKAN'I GÖRECEKSINIZ!'
Kasımpaşa maçında güzel bir gole imza atan Mert Hakan Yandaş, "Hocamız felsefesini oturtmaya çalışıyor, biz de sıkı çalışıyoruz. İnşallah bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bu sezon gerçek Mert Hakan'ı izletmek istiyorum. Çok daha iyi olup taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.