Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin Slovenya kampına pandemi engeli
Giriş Tarihi: 20.7.2021 13:06

Fenerbahçe'nin Slovenya kampına pandemi engeli

DHA
Fenerbahçe'nin Slovenya kampına pandemi engeli

Fenerbahçe, 22-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Slovenya kampının pandemi koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, çalışmalara İstanbul'da devam edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da yapacağı kampın, pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerimizde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başladı. Kampın ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden Takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle Takımımızın bu programı iptal edilmiştir. Takımımız çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olup; hazırlık maçalarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Attila Szalai piyangosu! Çılgın teklifi açıkladılar…
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati açıklandı! Diyanet İşleri ile Kurban Bayram namazı saatleri
Bayram Mesajları 2021: Resimli, dualı, yeni kurban bayramı kutlama mesajları BURADA! 2021 Resimli Bayram mesajları indir ve paylaş
Kurban Bayramı mesajları ve sözleri: 2021 Bayram mesajları ile sevdiklerine en güzel bayram mesajı gönder ve indir
Bayram Mesajları ve Sözleri 2021: Sevgiliye, eşe, dosta gönderebileceğiniz kurban bayramı kutlama mesajları
Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır ve bayram namazına nasıl niyet edilir? Diyanet ile Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?
Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! "Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi..."
İşte emeklilikle ilgili merak edilenler!
Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...
Kurban Bayramı Mesajları ve Sözleri 2021: Resimli, Ayetli, Dualı bayram mesajı ve dini bayram mesajları
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Slovenya kampına pandemi engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA