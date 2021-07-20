Fenerbahçe'nin Slovenya kampına pandemi engeli

Fenerbahçe, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da yapacağı kampın, pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerimizde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başladı. Kampın ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden Takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle Takımımızın bu programı iptal edilmiştir. Takımımız çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olup; hazırlık maçalarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır."