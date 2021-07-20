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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Yarmolenko favori Lopes yedek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yarmolenko favori Lopes yedek

Beşiktaş, Ghezzal sonrası A ve B planlarını hazırladı. Ukraynalı yıldız için maliyet araştırması yapan Kartal’ın bu transferde beklentisi yükseldi. B Planı olarak belirlenen Lopes’de ise Sevilla kulübünün kararı bekleniyor

Beşiktaş'ta Ghezzal ile yeniden anlaşılamaması durumunda sağ kanat için alternatifler belirlendi: Yarmolenko ve Rony Lopes… West Ham United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yarmolenko için maliyet araştırması yapan siyah-beyazlılar, uygun bir tablo ile karşılaştı. Buna göre 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun 3 yıl için toplam 9 milyon Euro'luk sözleşme istediği ve kulübünün de 2.5 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi. Beşiktaş ise Ghezzal'a bağlı olarak Yarmolenko'ya 2 yıl için bonuslar dahil 5 milyon Euro öneri götürmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ'A GELSİN, YILDIZI PARLASIN
Sevilla'nın geçen sezon Nice'e kiraladığı Rony Lopes için ise Beşiktaş, İspanyol kulübünün kararına göre hareket edecek. 25 yaşındaki oyuncuyu iki sezon önce 25 milyon Euro'ya alan Sevilla, yüksek bir bonservis beklentisi içinde. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncunun yeniden değerlenebileceğini ifade ederek Sevilla'dan Lopes'i bedava kiralamak istiyor.

YARMOLENKO
Kariyeri boyunca çıktığı 423 karşılaşmada 153 gol atan ve 103 gol pası veren Andriy Yarmolenko, Ukrayna A Milli Takımı ile de 99 maçta 42 gol bulmayı başardı. Borussia Dortmund, West Ham gibi önemli ekiplerde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu için bugüne kadar 45 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

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Yarmolenko favori Lopes yedek
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