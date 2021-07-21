Süper Lig'e İtalyan yıldız! Antalyaspor Andrea Poli ile anlaştı...

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan Antalyaspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar kadrosuna 8 ismi dahil eden Akdeniz ekibi, daha önce Inter ve Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Andrea Poli'yi kadrosuna katmaya çok yakın.