Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arsenal Florida Kupası'ndan çekildi!
Giriş Tarihi: 21.7.2021 11:05

Arsenal Florida Kupası'ndan çekildi!

AA
Arsenal Florida Kupası'ndan çekildi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takım kafilesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenecek turnuva öncesi takım kafilesinde az sayıda kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle turnuvaya katılmama kararı alındığı belirtildi. Karantinaya alınan kafile üyeleri arasında oyuncuların yer alıp almadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Florida Kupası'nın organizatörleri ise Arsenal'in maçına bilet alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu. 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak turnuvada Inter, Everton ve Millonarios takımları yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti
Son dakika | Terör elebaşı Karayılan'dan Pençe harekatı itirafı
Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye PSG’den fırsat transferi! Paulinho’dan sonra başka Brezilyalı...
Vatandaşa 18 milyarlık ekonomik katkı
Son dakika: Fatih Terim’den PSV maçı için sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i…
Hülya Koçyiğit: Torunlarımızla ikinci baharımızı yaşıyoruz
Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, kılınan namaza nasıl niyet edilir? Diyanet ile Kurban kesilince namaz nasıl kılınır ve kaç rekattır?
Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı’nda marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? BİM, ŞOK, Migros, A101 Market Çalışma Saatleri 2021
Son dakika: İşte Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden kişi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsenal Florida Kupası'ndan çekildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA