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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Çok şey değişecek bize güvenin!

Çok şey değişecek bize güvenin!

Fatih Terim'den transfer konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalar: "Galatasaraylılar endişeleniyor. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler." "Kerem'i Erzincanspor'dan aldığımızda tepki gösterenler, şimdi onunla gururlanıyorlar. Bize güvenmeye devam edin."

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Eksik mevkileri olduğunu söyleyen İmparator, "Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık normalden çok yüksek rakamlar ödemek zorunda kalacaktık. G.Saraylılar endişeleniyor, hayıflanıyor. Haklı olabilirler ama G.Saray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız acele etmeme kararı aldık. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler. Kerem'i Erzincan'dan aldık. O zaman tepki gösterdiler ama şimdi onunla gurur duyuyorlar. Bize güvenmeye devam etsinler" dedi.

'KİMSEDEN KORKMUYORUZ'
PSV'nin güçlü bir rakip olduğunu da belirten Fatih Terim, "Hollanda'nın en önemli takımlarından biriyle oynayacağız. Hazırlık maçlarını izledim. Ön alan baskısını iyi yapan, topu kaptırdığında kontra presi iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 oynayan bir PSV olacak. Dikkat etmeliyiz ama kimseden korkmuyoruz. Her sahada, herkesle oynarız. Kazanır, kaybederiz ama çıkar mücadelemizi sürdürürüz. Çok eksiğimiz, sakatlığımız var ama sonuçta biz G.Saray'ız. Buradayız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

4 OYUNCUDA SORUN TEKNİK DEĞİL EKONOMİK
Başkan Burak Elmas'ın "Bütçenin %48'ini alıyorlar" dediği 4 isimden üçüne değinen Fatih Terim, "Feghouli de Falcao da Babel de önemli oyuncular. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işaretinin, teknik kapasiteleriyle veya G.Saray'a verdiği hizmetlerle bir alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kolombiyalı yıldıza da ayrı bir parantez açarak, "Falcao'ya hafif sakatlığı için bir günlük izin vermiştim. Dün (önceki gün) bana PSV maçına gelmek istediğini söyledi. Memnun oldum ve kafileye aldım. Şans verdiğimiz sürece en iyi hizmeti yapacaktır" dedi.

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Çok şey değişecek bize güvenin!
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