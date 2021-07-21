Çok şey değişecek bize güvenin!

Fatih Terim'den transfer konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalar: "Galatasaraylılar endişeleniyor. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler." "Kerem'i Erzincanspor'dan aldığımızda tepki gösterenler, şimdi onunla gururlanıyorlar. Bize güvenmeye devam edin."
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Eksik mevkileri olduğunu söyleyen İmparator, "Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir maç için birkaç oyuncuyetiştirmeyi planlasaydık normaldençok yüksek rakamlar ödemekzorunda kalacaktık. G.Saraylılar endişeleniyor, hayıflanıyor. Haklı olabilirler ama G.Saray'ıdaha büyük zararlarasokmamak için ben ve başkanımızacele etmeme kararı aldık. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler. Kerem'i Erzincan'dan aldık. O zaman tepki gösterdiler ama şimdi onunla gurur duyuyorlar. Bize güvenmeye devam etsinler" dedi.
'KİMSEDEN KORKMUYORUZ'
PSV'nin güçlü bir rakip olduğunu da belirten Fatih Terim, "Hollanda'nın en önemli takımlarından biriyle oynayacağız. Hazırlık maçlarını izledim. Ön alan baskısınıiyi yapan, topukaptırdığında kontrapresi iyi yapan,zaman zaman 2-2-6oynayan bir PSV olacak. Dikkat etmeliyiz ama kimseden korkmuyoruz. Her sahada, herkesle oynarız. Kazanır, kaybederiz ama çıkar mücadelemizi sürdürürüz. Çok eksiğimiz,sakatlığımız var amasonuçta biz G.Saray'ız.Buradayız ve elimizdengelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.
4 OYUNCUDA SORUN TEKNİK DEĞİL EKONOMİK
Başkan Burak Elmas'ın "Bütçenin %48'ini alıyorlar" dediği 4 isimden üçüne değinen Fatih Terim, "Feghouli de Falcao da Babel de önemli oyuncular. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işaretinin, teknik kapasiteleriyle veya G.Saray'a verdiği hizmetlerle bir alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz.Onlardan faydalanmayıdüşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kolombiyalı yıldıza da ayrı bir parantez açarak, "Falcao'ya hafif sakatlığıiçin bir günlük izin vermiştim.Dün (öncekigün) bana PSV maçınagelmek istediğinisöyledi. Memnunoldum ve kafileyealdım. Şans verdiğimiz sürece en iyi hizmeti yapacaktır" dedi.