Hatayspor'dan Boupendza açıklaması! "Teklifler aldık..."

Nihat Tazearslan, bordo-beyazlı takımın bu sezonda iyi bir futbol ortaya koyacağını kaydederek, "Geçen sezon Süper Lig'e bir heyecan ve renk kattık. Geçen sezondaki gibi güzel bir futbol sergilemeyi ve mücadeleci bir takım kurmayı hedefliyoruz. Bu sezon da aynı tempo ve kuracağımız mücadeleci takımla ilk 10 içinde yer alacağız. Takımımızın hedefi her zaman bir önceki sezonun üstüne çıkmaktır. İlk sezonumuzda kümede kalmayı hedefledik ve güzel bir noktada bitirdik. Bu sene kalıcı olmayı ve her şeyden önce güzel bir futbol oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tazearslan, taraftarların sahada önceki sezon olduğu gibi gol kovalayan ve gol atmayı düşünen takımı göreceğini ifade etti.