Kocaelispor'dan Mustafa Reşit Akçay kararı! "Onu yüz üstü bırakmak bize yakışmaz"

Akçay'ın Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e çıkmasında büyük katkılarının olduğunu belirten Koyun, "Mustafa Reşit hocamız başarılara, şampiyonluğa ulaşmış kıymetli bir hocamız ve çok iyi bir insan. İnsani yönü ve tecrübesiyle bizim şampiyonluğumuzda çok emeği ve katkısı oldu." dedi.

"Hocamız iyi bir teknik heyete sahip ve birbirinden kıymetli hocaları var. Bunlar birçok kulüpte çok ciddi anlamda başarılara imza atmış, Avrupa tecrübesi olan hocalar." diyen Koyun, şu anda bu ekibin takımın başında olduğunu aktardı.