PSG Mbappe’yi takımda tutmanın yollarını arıyor! 9 oyuncunun bileti kesildi: Fenerbahçe ve Galatasaray detayı…

Son dakika… Avrupa futbolunun en zengin kulüplerinden birisi olan Paris Saint-Germain, şampiyonluk ambargosu koyduğu Ligue 1'de geçtiğimiz sezon Lille'e mağlup olmuştu. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için büyük paralar harcayan Fransız devi, bir türlü bu başarıya ulaşamadı.