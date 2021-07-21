PSG Mbappe’yi takımda tutmanın yollarını arıyor! 9 oyuncunun bileti kesildi: Fenerbahçe ve Galatasaray detayı…

Son dakika… Avrupa futbolunun en zengin kulüplerinden birisi olan Paris Saint-Germain, şampiyonluk ambargosu koyduğu Ligue 1'de geçtiğimiz sezon Lille'e mağlup olmuştu. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için büyük paralar harcayan Fransız devi, bir türlü bu başarıya ulaşamadı.
2021-2022 sezonunda yine en büyük hedef olarak Şampiyonlar Ligi'ni belirleyen Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemini Avrupa'da en hareketli geçiren kulüplerin başında geldi.
Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos, Milan'dan ayrılan Donnarumma ve Liverpool'dan ayrılan Wijnaldum'u bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, Achraf Hakimi için 60 milyon Euro bonservis bedelini Inter'e ödemişti.
Transfere henüz nokta koymayan PSG, artan mali yükleri karşılamak ve dünya futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından birisi olarak görülen Kylian Mbappe'ye yeni sözleşme sunmak için 9 oyuncusunu gözden çıkardı.
PSG ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Fransız golcü, sözleşmesinin sona ereceği tarihle birlikte Fransız ekibiyle yeniden masaya oturmayacağını ve ayrılacağını belirtmişti.
Genç oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdüren PSG, maaş seviyesini Neymar ile eşit seviyeye çekmek için kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmanın peşinde.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan oyuncular transfer listesine konuldu.
İşte Paris Saint-Germain'in satış listesine koyduğu yıldız oyuncuları…
Alphonse Areola
Abdou Diallo
Rafinha Alcantara
Deneyimli orta saha oyuncusu Rafinha, İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe ile anılıyor.
Arnaud Kalimuendo
Layvin Kurzawa
Hem dış basında hem de ulusal basında Galatasaray'a yazılan Kurzawa'nın transferinin olumlu ya da olumsuz kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
Icardi