Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? PSV Galatasaray maçında deplasman golü kuralı geçerli mi?

Geçen sezonu Süper Lig'de 2. sırada tamamlayan Galatasaray bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor. PSV ile mücadele eden sarı kırmızılı takımın karşılaşmasını izleyenler, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı diye araştırıyor. UEFA'nın deplasman golü kuralının kaldırıldığına ilişkin açıklaması üzerine, Galatasaray maçında deplasman golü kuralı geçerli mi sorusunun yanıtı merak ediliyor.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILDI MI, GEÇERLİ Mİ?

Galatasaray, PSV Eindhoven ile deplasmanda mücadele ediyor. UEFA, bu sezondan başlayarak deplasman golü kuralının uygulanmayacağını açıklamıştı. PSV - Galatasaray eşleşmesinde de deplasman golü kuralı geçerli olmayacak.