Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? PSV Galatasaray maçında deplasman golü kuralı geçerli mi?
Giriş Tarihi: 21.7.2021 23:04 Son Güncelleme: 21.7.2021 23:13

Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? PSV Galatasaray maçında deplasman golü kuralı geçerli mi?

Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? PSV Galatasaray maçında deplasman golü kuralı geçerli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu kapsamında Galatasaray PSV ile deplasmanda mücadele ediyor. Maçla ilgili çeşitli sorular gündeme gelirken, deplasman golü kuralı da vatandaşların araştırmaları arasında yer alıyor. UEFA daha önce yaptığı açıklamada deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıklamıştı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan PSV Galatasaray maçında bu sorunun yanıtı bir kez daha akıllara geldi. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? PSV Eindhoven Galatasaray maçında deplasman golü kuralı uygulanacak mı, geçerli mi?

Geçen sezonu Süper Lig'de 2. sırada tamamlayan Galatasaray bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor. PSV ile mücadele eden sarı kırmızılı takımın karşılaşmasını izleyenler, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı diye araştırıyor. UEFA'nın deplasman golü kuralının kaldırıldığına ilişkin açıklaması üzerine, Galatasaray maçında deplasman golü kuralı geçerli mi sorusunun yanıtı merak ediliyor.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILDI MI, GEÇERLİ Mİ?

Galatasaray, PSV Eindhoven ile deplasmanda mücadele ediyor. UEFA, bu sezondan başlayarak deplasman golü kuralının uygulanmayacağını açıklamıştı. PSV - Galatasaray eşleşmesinde de deplasman golü kuralı geçerli olmayacak.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Futbol ve diğer sporlarda uygulanan deplasman golü kuralı; çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda olası bir eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu kurala göre, iki maç toplamında sonuçların eşit olması halinde, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır. Deplasman golü kuralı çoğunlukla ilk sonucun iki karşılaşmanın sonuçları toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda kullanılır. Çoğu turnuvada deplasman golü kuralı, beraberliği bozmak için kullanılan ilk kuraldır, eğer bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa ikinci olarak seri penaltı atışlarına geçilir. Kurallar bazen değişkenlik gösterebilir: deplasman golü bazen ikinci ayak sonunda uygulanırken, bazen uzatma süresi sonunda, bazen de her ikisinin sonunda uygulanabilir. Kural ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanmış olup 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

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Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? PSV Galatasaray maçında deplasman golü kuralı geçerli mi?
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