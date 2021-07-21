"Feghouli de Falcao da Babel de önemli oyuncular. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işaretinin, teknik kapasiteleriyle veya G.Saray'a verdiği hizmetlerle bir alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz."