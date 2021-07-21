Galatasaray Başkanı Burak Elmas, futbol takımının bütçesinin %48'ini 4 futbolcuya verdiklerini söylerken, oyuncuların Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne olduğu bildirildi.
Başkan Elmas'ın bizzat görüştüğü 4 oyuncu ile yapılan ilk temastan ise olumlu sonuç alınamadı. Sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyetleri vergiler dahil 25 milyon Euro'ya yaklaşan bu isimler için yeni bir strateji belirlendi.
Falcao ve Babel geçen sezon ücretlerinde %15 indirimi kabul etmişti. Bu iki oyuncudan kendilerine kulüp bulamazsa, yönetim daha yüksek oranda maaş kesintisi talep edecek.
Feghouli'ye alacaklarına karşılık bonservisini vermeye hazır olan Galatasaray'ın Diagne için belirlediği fiyat da 5 milyon Euro. TFF'nin sarı-kırmızılı takıma vermiş olduğu %25 sapma dahil harcama limiti 540 milyon TL.
Bankalar Birliği anlaşmasına göre ise bu rakam yeni sezonda 480 milyon TL'ye düşürülecek. Galatasaray'ın mevcut koşullarda yeni transferlerine bütçede yer açması için 6 milyon Euro tasarruf etmesi gerek.
BAŞKAN ELMAS NE DEMİŞTİ?
"Şu anda 590 milyon TL giderimiz var. %48'i 4 oyuncuya gidiyor. Elimizi gerçekten kilitleyen oyuncularımızın bazıları ile bire bir görüştüm. En uygun teklifleri bekliyorlar. G.Saray'a yakışan bir şekilde görüştük."
"4 OYUNCUDA SORUN TEKNİK DEĞİL EKONOMİK"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ise Burak Elmas'ın sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Feghouli de Falcao da Babel de önemli oyuncular. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işaretinin, teknik kapasiteleriyle veya G.Saray'a verdiği hizmetlerle bir alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz."
Fatih Terim, Falcao'ya ayrı bir parantez açarak, "Hafif sakatlığı için bir günlük izin vermiştim. Dün (önceki gün) bana PSV maçına gelmek istediğini söyledi. Memnun oldum ve kafileye aldım. Şans verdiğimiz sürece en iyi hizmeti yapacaktır" dedi.