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Giriş Tarihi: 21.7.2021 19:58 Son Güncelleme: 21.7.2021 20:06

Son dakika: İtalyan basını duyurdu! 'Larsen Galatasaray'da' 4 milyon euro...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: İtalyan basını duyurdu! 'Larsen Galatasaray'da' 4 milyon euro...

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın Danimarkalı yıldız Stryger Larsen için kulübü Udinese ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Sky Sports İtalya'da yer alan habere göre daha önce Larsen ile el sıkışan Cimbom, İtalyan takımını da 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti. Haberin detaylarında ise, Watford ve West Ham'ın 30 yaşındaki beki istediği ancak Larsen'in Galatasaray'ı tercih ettiği yazıldı.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarı isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. İç transferde; Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Arda Turan'la sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, dış transferde ise; Aytaç Kara, Alpasnan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti. Yabancı oyuncu arayışlarını sürdüren Aslan, bir ismi daha transfer etmeye .ok yakın. İtalyan basınına göre ise transfer noktalandı. İşte detaylar...

Son dönemde aldığı sağ beklerden beklediği verimi alamayan Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'la başarılı bir grafik çizen Rosier'in yanı sıra EURO 2020'de dikkat çeken Danimarkalı Larsen'i gündemine almıştı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray ile Udinese, Stryger Larsen konusunda el sıkıştı ve transfer noktalandı.

Daha önce oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A ekibi Udinese ile uzun süredir temas halindeydi. Sky Sports İtalya'nın haberine göre, iki kulüp 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

Haberin detaylarında Galatasaray'ın Udinese'ye 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği yer alırken, Larsen'in ise 2 İngiliz ekibini reddettiği yazıldı.

Watford ve West Ham'ın istediği Larsen'in terchini Galatasaray'dan yana kullandığı ve yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi.

EURO 2020'de yarı finale kadar yükselerek büyük bir başarıya imza Danimarka Milli Takımı'nda forma giyen Larsen, performansıyla dikkat çekmişti.

30 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 35 maçta Udinese forması giyerken, 2 asist yaptı. Öte yandan Larsen, EURO 2020'de de 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda DeAdre Yedlin ve Omar sağ bek pozisyonunda oynayan iki futbolcu. Sözleşmesi biten Linnes'le ise yollar ayrılmıştı.

Fatih Terim'in Yedlin'den memnun olmadığı belirtiliyor. Geçen yılbaşında havai fişek kazası geçiren ve sahalara ne zaman döneceği belli olmayan Omar da görev yapacak durumda değil.

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Son dakika: İtalyan basını duyurdu! 'Larsen Galatasaray'da' 4 milyon euro...
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