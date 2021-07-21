Son dakika: İtalyan basını duyurdu! 'Larsen Galatasaray'da' 4 milyon euro...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarı isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. İç transferde; Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Arda Turan'la sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, dış transferde ise; Aytaç Kara, Alpasnan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti. Yabancı oyuncu arayışlarını sürdüren Aslan, bir ismi daha transfer etmeye .ok yakın. İtalyan basınına göre ise transfer noktalandı. İşte detaylar...