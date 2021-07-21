Ya indirin ya gidin!

Ya Başkan Elmas’ın “Bütçenin %48’ini alıyorlar” dediği 4 isim Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne… Yönetim 4 futbolcu için de ayrı ayrı stratejisini belirledi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, futbol takımının bütçesinin %48'ini 4 futbolcuya verdiklerini söylerken, oyuncuların Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne olduğu bildirildi. Başkan Elmas'ın bizzat görüştüğü 4 oyuncu ile yapılan ilk temastan ise olumlu sonuç alınamadı. Sarı-kırmızılıkulübe yıllık maliyetleri vergiler dahil 25 milyonEuro'ya yaklaşan bu isimler için yeni birstrateji belirlendi. Falcao ve Babel geçen sezon ücretlerinde %15 indirimi kabul etmişti. Bu iki oyuncudan kendilerine kulüp bulamazsa, yönetim daha yüksek oranda maaş kesintisi talep edecek. Feghouli'ye alacaklarına karşılık bonservisini vermeye hazır olan Galatasaray'ın Diagne için belirlediği fiyat da 5 milyon Euro. TFF'nin sarı-kırmızılı takıma vermiş olduğu %25 sapma dahil harcama limiti 540 milyon TL. Bankalar Birliği anlaşmasına göre ise bu rakam yeni sezonda 480 milyon TL'ye düşürülecek. Galatasaray'ın mevcut koşullardayeni transferlerine bütçede yer açması için 6milyon Euro tasarruf etmesi gerek.
BAŞKAN ELMAS NE DEMİŞTİ?
"ŞU anda 590 milyon TL giderimiz var. %48'i 4 oyuncuya gidiyor. Elimizi gerçekten kilitleyen oyuncularımızın bazıları ile bire bir görüştüm. En uygun teklifleri bekliyorlar. G.Saray'a yakışan bir şekilde görüştük."