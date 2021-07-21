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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Ya indirin ya gidin!

MEHMET ÖZCAN
Ya indirin ya gidin!

Ya Başkan Elmas’ın “Bütçenin %48’ini alıyorlar” dediği 4 isim Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne… Yönetim 4 futbolcu için de ayrı ayrı stratejisini belirledi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, futbol takımının bütçesinin %48'ini 4 futbolcuya verdiklerini söylerken, oyuncuların Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne olduğu bildirildi. Başkan Elmas'ın bizzat görüştüğü 4 oyuncu ile yapılan ilk temastan ise olumlu sonuç alınamadı. Sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyetleri vergiler dahil 25 milyon Euro'ya yaklaşan bu isimler için yeni bir strateji belirlendi. Falcao ve Babel geçen sezon ücretlerinde %15 indirimi kabul etmişti. Bu iki oyuncudan kendilerine kulüp bulamazsa, yönetim daha yüksek oranda maaş kesintisi talep edecek. Feghouli'ye alacaklarına karşılık bonservisini vermeye hazır olan Galatasaray'ın Diagne için belirlediği fiyat da 5 milyon Euro. TFF'nin sarı-kırmızılı takıma vermiş olduğu %25 sapma dahil harcama limiti 540 milyon TL. Bankalar Birliği anlaşmasına göre ise bu rakam yeni sezonda 480 milyon TL'ye düşürülecek. Galatasaray'ın mevcut koşullarda yeni transferlerine bütçede yer açması için 6 milyon Euro tasarruf etmesi gerek.

BAŞKAN ELMAS NE DEMİŞTİ?
"ŞU anda 590 milyon TL giderimiz var. %48'i 4 oyuncuya gidiyor. Elimizi gerçekten kilitleyen oyuncularımızın bazıları ile bire bir görüştüm. En uygun teklifleri bekliyorlar. G.Saray'a yakışan bir şekilde görüştük."

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