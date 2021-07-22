Avrupa'da acı tablo! Galatasaray son 36 maçta 4 galibiyet aldı

SON 36 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 36 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İtalya ekibi Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdığı karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında 36 kez sahneye çıktı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı söz konusu maçların sadece 4'ünü kazanabilen Galatasaray, 22 kez mağlup oldu, 10 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 71 gole engel olamadı.

Galatasaray, bu süreçte Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (Azerbaycan) ile Hajduk Split'i (Hırvatistan), Şampiyonlar Ligi'nde ise Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Benfica'yı (Portekiz) mağlup edebildi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split (2-0) karşısında elde etmişti.