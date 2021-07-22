Dünyanın beklediği Tokyo 2020 başlıyor! Türkiye 108 sporcuyla katılacak...

4 BRANŞTA SPORCULAR İLK KEZ YARIŞACAK

Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek.

Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak. En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın maskotu okul çağındaki çocuklar tarafından seçildi.

Oyunları maskotu, Tokyo'da 16 bin 769 okul ve 205 bin 755 sınıfın katılımıyla 3 farklı set oylandı. Oylama, Tokyo okullarının geleninde bulunan "Hazır ol" isimli bir eğitim programı üzerinden gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınıflarda konuyla alakalı tartışarak bir karara vardı.

Birinci gelen set, toplamda 109 bin ol aldı.

Oyunların maskotunun ismi, Japonca'da "Gelecek" anlamına gelen "Mirai" ve "Sonsuzluk" anlamına gelen "Towa" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştu.

"Miraitowa" olarak belirlenen isim, tüm insanlığın kalbinde bulunan geleceğe karşı duyulan sonsuz umudu temsil ediyor.