Son dakika: PSV maçında hatalı goller yiyen Muslera'dan paylaşım! "Şartlar ne olursa olsun..."

Kendisine destek olanlara teşekkür eden deneyimli kaleci, "Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Şartlar ne olursa olsun bana destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu, benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.