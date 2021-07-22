Son dakika: PSV maçında hatalı goller yiyen Muslera'dan paylaşım! "Şartlar ne olursa olsun..."

Son dakika... Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV ile Hollanda'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 5-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran ise yediği hatalı gollerle Muslera oldu. Uruguaylı kaleci, sosyal medya hesabından gösterdiği kötü performans sonrası bir açıklama yaptı.
"BENİM İÇİN ZOR BİR GÜNDÜ"
Galatasaray'ın henüz 2. dakikada yediği golde rakibine çalım atmak isterken topu kaptıran ve meşin yuvarlağı ağlarında gören Muslera, PSV'nin son golünde de büyük bir hata yaptı.
Zahavi ve Götze'den hatalı goller yiyen Uruguaylı eldiven, 5-1 mağlubiyetin baş sorumlularından biri oldu.
Muslera, kendisine yöneltilen eleştiriler sonrasında ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kendisi için zor bir gün olduğunu ifade eden Muslera, "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz... Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü." dedi.
Kendisine destek olanlara teşekkür eden deneyimli kaleci, "Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Şartlar ne olursa olsun bana destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu, benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.