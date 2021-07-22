Son dakika: Ronaldo'ya transferde büyük şok! Yıllar önceki sözleri ortaya çıktı

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Portekiz ile EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşayan Ronaldo, gözünü yeni sezona çevirdi. Ancak yıldız ismin yeni sezonda hangi takımda olacağı henüz netleşmedi. Juventus ile sözleşmesi devam eden Ronaldo'nun takımda kalma ihtimali kadar ayrılma ihtimalinin de oldukça güçlü olduğu öne sürülüyor. Juventus'un Ronaldo'nun maaşını karşılamakta zorlandığı ve deneyimli isme ayrılma konusunda yardımcı olacağı iddiaları ortaya atılıyor.
Ronaldo'ya isteyen birçok takım bulunuyor. Eski takımları Manchester United ve Real Madrid ile adı anılan Ronaldo'nun Fransız devi PSG ve İngiliz ekibi Manchester City'ye de imza atabileceği yazılıyor.
Agüero'yu gönderdikten sonra golcü arayışlarına başlayan City'nin, Ronaldo'yu gözüne kestirdiği İngiliz basınında bir süredir gündemden düşmüyor. Fakat Ronaldo'nun 2013 yılına ait ifadlerinin ortaya çıkması sonrası bu transferin zora girdiği belirtiliyor.
2013 yılında Manchester City'ye transfer olma ihtimali hakkında konuşan Ronaldo, "United değil City için oynamak mı? Bunu yapmayacağım. Neden? Kalbim Manchester United'da, bu yüzden. Manchester City'de oynamanın çok, çok, çok zor olacağını söyleyebilirim. City'de oynamam Manchester United yüzünden çok zor." ifadeleri ortaya çıktı.
İngiliz basını, bu sözlerin ortaya çıkmasının ardından Ronaldo'nun Manchester City'ye imza atmasının imkansıza yakın olduğu yazdı.
CITY'NİN BİRÇOK HEDEFİ VAR!
Manchester City'nin Ronaldo dışında 2 hedefi daha var: Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ve Tottenham Hotspur'dan Harry Kane.
City, özellikle Harry Kane için daha istekli görünüyor. Fransız basınından L'Equipe'e göre; Manchester City; Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez ve Gabriel Jesus'u Kane'in transferinden takasta kullanmaya sıcak bakıyor.
İngiliz yıldız Kane de Tottenham'dan ayrılıp daha büyük bir kulüpte şampiyonluklar yaşamak istiyor.
Kane, Gary Neville'in YouTube kanalı The Overlap'a şu açıklamayı yapmıştı: "Şampiyonlar Ligi'ni izliyorum, oradaki büyük takımların harika performanslarını görüyorum ve bunlara dahil olmak istiyorum. Kariyerimde nerede olduğumu düşünmem ve kulüple dürüst bir konuşma yapmam gerekiyor. 16 yılımı Tottenham'da geçirdim, umarım beklediğim gibi bir konuşma yapabiliriz."