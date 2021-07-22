Son dakika: Ronaldo'ya transferde büyük şok! Yıllar önceki sözleri ortaya çıktı

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Portekiz ile EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşayan Ronaldo, gözünü yeni sezona çevirdi. Ancak yıldız ismin yeni sezonda hangi takımda olacağı henüz netleşmedi. Juventus ile sözleşmesi devam eden Ronaldo'nun takımda kalma ihtimali kadar ayrılma ihtimalinin de oldukça güçlü olduğu öne sürülüyor. Juventus'un Ronaldo'nun maaşını karşılamakta zorlandığı ve deneyimli isme ayrılma konusunda yardımcı olacağı iddiaları ortaya atılıyor.