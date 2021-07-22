Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ronaldo'ya transferde büyük şok! Yıllar önceki sözleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.7.2021 14:37 Son Güncelleme: 22.7.2021 14:38

Son dakika: Ronaldo'ya transferde büyük şok! Yıllar önceki sözleri ortaya çıktı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Ronaldo'ya transferde büyük şok! Yıllar önceki sözleri ortaya çıktı

Son dakika... Yaz transfer döneminde cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de Ronaldo'nun kariyerine nasıl devam edeceği. İtalyan ekibi Juventus ile yola devam etmesi gündemde olan Portekizli yıldızın, takımdan ayrılacağı iddiaları da oldukça güçlü. Pandemi sebebiyle mali olarak zor günler yaşayan Juve'nin Ronaldo'yu elinden çıkarmak istediği belirtilirken, süper yıldıza İngiliz devi Manchester City'nin talip olacağı yazılıyor. Ancak İngiliz basını, Ronaldo'nun 2013'te Manchester City için söylediği sözlerin bu transferi zora soktuğunu iddia etti.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Portekiz ile EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşayan Ronaldo, gözünü yeni sezona çevirdi. Ancak yıldız ismin yeni sezonda hangi takımda olacağı henüz netleşmedi. Juventus ile sözleşmesi devam eden Ronaldo'nun takımda kalma ihtimali kadar ayrılma ihtimalinin de oldukça güçlü olduğu öne sürülüyor. Juventus'un Ronaldo'nun maaşını karşılamakta zorlandığı ve deneyimli isme ayrılma konusunda yardımcı olacağı iddiaları ortaya atılıyor.

Ronaldo'ya isteyen birçok takım bulunuyor. Eski takımları Manchester United ve Real Madrid ile adı anılan Ronaldo'nun Fransız devi PSG ve İngiliz ekibi Manchester City'ye de imza atabileceği yazılıyor.

Agüero'yu gönderdikten sonra golcü arayışlarına başlayan City'nin, Ronaldo'yu gözüne kestirdiği İngiliz basınında bir süredir gündemden düşmüyor. Fakat Ronaldo'nun 2013 yılına ait ifadlerinin ortaya çıkması sonrası bu transferin zora girdiği belirtiliyor.

2013 yılında Manchester City'ye transfer olma ihtimali hakkında konuşan Ronaldo, "United değil City için oynamak mı? Bunu yapmayacağım. Neden? Kalbim Manchester United'da, bu yüzden. Manchester City'de oynamanın çok, çok, çok zor olacağını söyleyebilirim. City'de oynamam Manchester United yüzünden çok zor." ifadeleri ortaya çıktı.

İngiliz basını, bu sözlerin ortaya çıkmasının ardından Ronaldo'nun Manchester City'ye imza atmasının imkansıza yakın olduğu yazdı.

CITY'NİN BİRÇOK HEDEFİ VAR!

Manchester City'nin Ronaldo dışında 2 hedefi daha var: Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ve Tottenham Hotspur'dan Harry Kane.

City, özellikle Harry Kane için daha istekli görünüyor. Fransız basınından L'Equipe'e göre; Manchester City; Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez ve Gabriel Jesus'u Kane'in transferinden takasta kullanmaya sıcak bakıyor.

İngiliz yıldız Kane de Tottenham'dan ayrılıp daha büyük bir kulüpte şampiyonluklar yaşamak istiyor.

Kane, Gary Neville'in YouTube kanalı The Overlap'a şu açıklamayı yapmıştı: "Şampiyonlar Ligi'ni izliyorum, oradaki büyük takımların harika performanslarını görüyorum ve bunlara dahil olmak istiyorum. Kariyerimde nerede olduğumu düşünmem ve kulüple dürüst bir konuşma yapmam gerekiyor. 16 yılımı Tottenham'da geçirdim, umarım beklediğim gibi bir konuşma yapabiliriz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fatih Terim'den PSV maçı sonu flaş sözler! "Ne Falcao ne de Mostafa Mohamed..."
İstanbul'daki kabus büyüyor: 5 ilçeye daha sıçradı
Son dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "En silik Galatasaray'dı, Fatih Terim'e sormak istediğim şey..."
2008 Ekim ayından itibaren sigortalı olanlar dikkat: Merak edilen tüm soruların cevabı SABAH'ta
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'i güneş çarptı
Son dakika | Terör elebaşı Karayılan'dan Pençe harekatı itirafı
Son dakika: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifinin detayları ortaya çıktı! Ghezzal'dan flaş karar
Son dakika haberi | Teröristbaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a şok: Nokta operasyon
Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi...
Son dakika: Galatasaray'a Hollanda'da ağır yenilgi! PSV avantajı kaptı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ronaldo'ya transferde büyük şok! Yıllar önceki sözleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA