Tokyo 2020'de İspanya sürprizi! Sivasspor'un yıldızı Gradel kaptan olarak sahaya çıktı
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol karşılaşmaları başladı. Meksika'nın Fransa'yı 4-1 mağlup etmesinin ardından İspanya, Mısır ile golsüz berabere kaldı. 0-0 sona eren karşılaşmada İspanya'nın kadrosu dikkat çekti. EURO 2020'de İspanya forması giyen Olmo, Oyarzabal ve Simon gibi oyuncular bu maçta da forma giydi.
Sivasspor'un başarılı kanat oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahilleri'nin Suudi Arabistan ile oynadığı karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. Fildişi Sahilleri, Suudi Arabistan'ı Al Amri (k.k) ve Franck Kessie'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Gradel, 89 dakika sahada kaldı.
EURO 2020'de İspanya kalesini koruyan Unai Simon, Tokyo 2020'de de Mısır karşısında kalede yer aldı. İspanya'da Pedri, Oyarzabal ve Olmo da EURO 2020'de oynamışlardı.
Olimpiyatlarda bugün Arjantin ile Avustralya karşı karşıya gelecek.