Trabzonspor ikinci hazırlık maçına Bandırmaspor karşısında çıkıyor!

Trabzonspor, Riva'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlık kampında ikinci hazırlık maçına Bandırmaspor karşısında çıkıyor. İlk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynayan ve karşılaşmadan 5-3'lük skorla galip ayrılan bordo-mavililer, bu maçın ardından Başakşehir ve Kasımpaşa ile de hazırlık maçları oynayacak.

CANLI | Trabzonspor 0-0 Bandırmaspor

Trabzonspor'un Bandırmaspor ile oynayacağı hazırlık maçının ilk 11'i:

Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Saat 18.00'de başlayan karşılaşma Trabzonspor'un Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.