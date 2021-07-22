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Giriş Tarihi: 22.7.2021 17:45 Son Güncelleme: 22.7.2021 18:08

Trabzonspor ikinci hazırlık maçına Bandırmaspor karşısında çıkıyor!

Trabzonspor ikinci hazırlık maçına Bandırmaspor karşısında çıkıyor!

Transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni isimlerle dikkat çeken Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamak istiyor. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçına Bandırmaspor karşısında çıkıyor.

Trabzonspor, Riva'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlık kampında ikinci hazırlık maçına Bandırmaspor karşısında çıkıyor. İlk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynayan ve karşılaşmadan 5-3'lük skorla galip ayrılan bordo-mavililer, bu maçın ardından Başakşehir ve Kasımpaşa ile de hazırlık maçları oynayacak.

CANLI | Trabzonspor 0-0 Bandırmaspor

Trabzonspor'un Bandırmaspor ile oynayacağı hazırlık maçının ilk 11'i:

Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Saat 18.00'de başlayan karşılaşma Trabzonspor'un Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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Trabzonspor ikinci hazırlık maçına Bandırmaspor karşısında çıkıyor!
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