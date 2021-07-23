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Giriş Tarihi: 23.7.2021 13:00

Altay'da Thaciano geldi, Runarsson yolda

DHA
Altay'da Thaciano geldi, Runarsson yolda

Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Alanyaspor'dan ön libero Ceyhun Gülselam ve İsveçli stoper Eric Björkander'le el sıkışan Altay, Brezilyalı Thaciano'yu da İzmir'e getirdi. İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson'un da önümüzdeki günlerde İzmir'e gelip takıma katılacağı bildirildi. Siyah-Beyazlılar son olarak Şilili sol kanat Martin Rodriguez'e de kanca attı. Ülkesinin CSD Colo Colo kulübünde görev alan Rodriguez'in de imzaya yakın olduğu iddia edildi.

Kiralık olarak forma giydiği Brezilya Serie A ekibi Bahia'ya veda eden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başladığı öğrenildi. Altay'ın Sambacı'yı Brezilya'daki kulübü Gremio'dan 1 yıllığına kiraladığı belirtildi.

Altay'ın İngiliz ekibi Arsenal'dan kiralamak üzere anlaşmaya vardığı İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson'un da önümüzdeki günlerde İzmir'e gelip takıma katılacağı bildirildi.

Bu arada siyah-beyazlılar son olarak Şilili sol kanat Martin Rodriguez'e kanca attı. Ülkesinin CSD Colo Colo kulübünde görev alan Rodriguez'in de imzaya yakın olduğu iddia edildi. Altay, 26 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da kampa girerek çalışmalarını sürdürecek.

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Altay'da Thaciano geldi, Runarsson yolda
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