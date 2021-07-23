Altay'da Thaciano geldi, Runarsson yolda

Bu arada siyah-beyazlılar son olarak Şilili sol kanat Martin Rodriguez'e kanca attı. Ülkesinin CSD Colo Colo kulübünde görev alan Rodriguez'in de imzaya yakın olduğu iddia edildi. Altay, 26 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da kampa girerek çalışmalarını sürdürecek.

