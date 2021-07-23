Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eski Galatasaraylıdan Cicaldau için Selçuk İnan benzetmesi! "Kendisini hala geliştirmesi gerekiyor"
Giriş Tarihi: 23.7.2021 18:54 Son Güncelleme: 23.7.2021 19:00

Eski Galatasaraylıdan Cicaldau için Selçuk İnan benzetmesi! "Kendisini hala geliştirmesi gerekiyor"

Eski Galatasaraylıdan Cicaldau için Selçuk İnan benzetmesi! Kendisini hala geliştirmesi gerekiyor

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Rumen futbolcu Bogdan Stancu, sarı-kırmızılılarla anlaştığı söylenen Alexandru Cicaldau hakkında konuştu. Stancu, orta saha oyuncusunu Selçuk İnan'a benzetirken, Galatasaray seviyesine gelmesi için kendisini hala geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgiye göre Cicaldau, Galatasaray'dan senelik 1.1 milyon Euro kazanacak. Cicaldau ile Galatasaray arasında 5 senelik sözleşme imzalanacak. Eski Galatasaraylı Bogdan Stancu, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın anlaştığı söylenen Cicaldau'yu değerlendirdi.

Bogdan Stancu'nun sözleri şöyle...

Hem iyi bir şutör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor.

"SELÇUK İNAN'A BENZETİYORUM"

Cicaldau'nun oyunun savunma ve sertlik yönünde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ancak biraz daha güçlenirse Galatasaray için ideal bir oyuncuya dönüşür. Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum.

Türkiye'ye geldiğinde görüşeceğiz. Çok çalışması ve sabretmesi gerekiyor.

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Eski Galatasaraylıdan Cicaldau için Selçuk İnan benzetmesi! "Kendisini hala geliştirmesi gerekiyor"
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