Eski Galatasaraylıdan Cicaldau için Selçuk İnan benzetmesi! "Kendisini hala geliştirmesi gerekiyor"

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgiye göre Cicaldau, Galatasaray'dan senelik 1.1 milyon Euro kazanacak. Cicaldau ile Galatasaray arasında 5 senelik sözleşme imzalanacak. Eski Galatasaraylı Bogdan Stancu, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın anlaştığı söylenen Cicaldau'yu değerlendirdi.
Bogdan Stancu'nun sözleri şöyle...
Hem iyi bir şutör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor.
"SELÇUK İNAN'A BENZETİYORUM"
Cicaldau'nun oyunun savunma ve sertlik yönünde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ancak biraz daha güçlenirse Galatasaray için ideal bir oyuncuya dönüşür. Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum.
Türkiye'ye geldiğinde görüşeceğiz. Çok çalışması ve sabretmesi gerekiyor.