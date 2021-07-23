Eski Galatasaraylıdan Cicaldau için Selçuk İnan benzetmesi! "Kendisini hala geliştirmesi gerekiyor"

Bogdan Stancu'nun sözleri şöyle...

Hem iyi bir şutör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor.