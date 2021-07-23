İşte bozgunun perde arkası

Aslan’da ağır yenilgi sonrası eleştiri okları Fatih Terim’e yöneldi. Son 3 sezonda 40’tan fazla transfer yapılırken, Marcao dışında kimseye teklif yok. Yeni yönetimin bitirme aşamasına geldiği Ghezzal, Larsen ve Alioski, Florya tarafından bekletilirken PSV karşısındaki taktik ve kadro seçimi de tartışılan detaylar oldu
PSV'ye ilk maçta 5-1 yenilen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hayali başlamadan bitti. Sarı-kırmızılı camiada bu hezimet şok etkisi yaratırken, eleştiriler de arttı. Geçmiş dönemdebaşarısızlıklarda MustafaCengiz ve ekibini suçlayantaraftarlar artık ilksıraya teknik direktörFatih Terim'i yerleştirdi. İşte hatalar zinciri: 1- "3 seneye ihtiyacımız var" diyen Fatih Terim, PSV maçında sahaya çıkardığı ilk 11'deki tüm oyuncuları kendi döneminde takıma kattı. 2- Son 3 senede 40'tan fazla futbolcu alınırken, Galatasaray'ın elindeMarcao'nun dışında satacakoyuncusu yok. Luyindama ve Diagne'ye ödenen 21 milyon Euro bonservis, Babel ve Falcao'ya verilen astronomik sözleşmelerin bedeli ağır oldu. 3- Sezonu PSV'den 10 gün önce açan G.Saray'ın iyi çalışmadığı, Hollanda'da ortaya çıktı. Rakibindenyine az koşan sarı-kırmızılıtakım, ikili mücadelelerdeayakta kalamadı. 4- Fatih Terim'in üçlü savunma tercihi, temposuzyaşlı yıldızları Ardave Babel'i ilk 11'e koyması, PSV'nin de zorlanmadan farka gitmesine yol açtı. 5- Yönetimin bitirme aşamasına geldiği Rachid Ghezzal, Larsen veAlioski gibi isimler Floryatarafından bekletildi. Alpaslan, Aytaç ve Jesse Sekidika'nın sahaya çıktığı Galatasaray'ın,Şampiyonlar Ligi seviyesindençok uzak olduğu, Hollanda'da alınan 5-1'lik skorla birlikte tescillendi.
NE DEDİLER?
SORU: Türk takımları Avrupa'da neden dökülüyor. Bu gidişat nasıl önlenebilir?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Futbolda iki ilke var bizde ikisi de yok! Günümüz futbolunda başarılı olabilmek için iki temel ilke var. Birincisi;futbolcuların birbirlerinin özelliklerinibildiği oturmuş bir sistem.İkincisi de üst düzey fizik kondisyon.Ne yazık ki bizim takımlarımızdabu ikisi de yok. Böyle olunca da başarılı olmak mümkün değil. Her sene önümüze bu eksiklerimizi gösteren örnekler geliyor. Avrupa kupaları, Şampiyonlar Ligi ve de dörder senede bir yapılan Avrupa ve dünya şampiyonaları. EURO 2020'de yine fizik gücün ne kadar önemli olduğunu, top rakipteyken 10 kişinin de defansif görevlerini yaptığı, bıktırıcı pres uyguladığı maçlar izledik. Bizde ise örneğin bir kulübümüzün çok yetenekli bir futbolcusu varken fizik açıdan çok düşük de olsa teknik direktörler çoğunlukla oynatıyor. Oynatmazlarsa da eleştiri alıyorlar. Bu yüzden de bir türlü teşhis yapılamıyor. Bir örnek de A Milli Takım'danverelim. Oturmuş bir sistemimiz yok,takım olarak fiziki düşüş de ekleninceEURO 2020'de kötü sonuçla karşılaştık. Son canlı örneği de PSV-G.Saray maçında yaşadık. Çok önemli bir takım olmayan PSV, oturmuş sistemi ve fizik kondisyonu ile farklı kazandı.
GÜRCAN BİLGİÇ
Artık her başarı tesadüf olacaktır
En büyük sorunumuz, oyuncu performansı üstüne takım kurmamız. Birileri bir şey yapacak ki maç kazanalım! Dikkatederseniz sezon başı hep aynışarkı söyleniyor; "10 numara alalım,golcü lazım."
Hiç kimse sistem, plan veya gelişecek yeni bir düzen üzerine konuşmaz. Aslında taraftarın istediğini yapmaya çalışan yönetimler, onlara uygun teknik adamlar seçip sadece senelik düşünüyor. Büyük takımlarımız,en iyi oyuncularını kiralıyorlar,bir sezon sonra yenilerini arıyorlar. Artık kulüplerin kasasında para da kalmadığına göre her başarıya tesadüf olarak bakacağımız bir yola girdik. Yöneticilere ve medyaya bu dönemde çok önemli bir görev düşüyor. Herkes taraftarları "Bir gelişme" planına ikna etmeli. 'Ne olursa olsun kazanalım', diyenbir bakış açısı ile biz daha çok "Bunlarneden oldu?" diye birbirimize sorarız.
MURAT ÖZBOSTAN
Salgın hastalık gibi yayıldı...
Ne yazık ki takımlarımız Avrupa kupalarını son 2-3 yıldır angarya görmeye başladı. Bu bulaşıcı bir hastalık gibi takımdan takıma yayıldı. Futbolusadece Süper Lig olarak görentakımlarımızın bu hastalıktan kurtulmalarıiçin başkanından hocasına kadar kafayapılarının değişmesi lazım. Bugün başkanların ortak söylemi genelde şu: "Avrupa ile başa baş mücadele etmek için onlar gibi bütçelere sahip olmak lazım." Oysa PSV'nin 19 yaşındaki sağkanat oyuncusu Madueke sadece yılda 350bin Euro kazanıyor. Bulan buluyor ve oynatıyor.Mesele bütçede değil icraatta. Bizim takımlarımız lig başlayacak daha transfer yapamadı, eksiklerini tamamlayamadı. Fenerbahçe, Pereira'yı göreve getirdi. Adama "Şampiyon olacağız. Başka seçenek yok" dendi. Avrupa'da başarıdan bahsedilmedi. Çünkü Fenerbahçe'nin öyle bir gündemi yok. Bugün ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş, hâlâ kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'ı bitirmeye çalışıyor. Galatasaray, Devler Ligi'ne havlu attı.Yine de umutlu olmak gerekir!