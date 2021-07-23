Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılabilir! Yeni adresi Paris Saint Germain

Pogba'nın sözleşme teklifini geri çevirmesinin ardından Paris Saint Germain'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katabileceği ifade ediliyor. Manchester United, sözleşme yenilememesi halinde Pogba'nın bonservisini 50 milyon Sterlin olarak belirledi. Paris Saint Germain ise 40 - 45 milyon Sterlin karşılığında transferi bitirmek için uğraşıyor. Juventus ve Real Madrid'in de Pogba ile ilgilendiği ancak en gerçekçi seçeneğin PSG olduğu ifade ediliyor.