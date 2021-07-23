Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş - Ghezzal görüşmesi olumlu sonuçlandı! 3+1 yıllık anlaşma...
Giriş Tarihi: 23.7.2021 17:02 Son Güncelleme: 23.7.2021 17:11

Son dakika: Beşiktaş - Ghezzal görüşmesi olumlu sonuçlandı! 3+1 yıllık anlaşma...

Son dakika: Beşiktaş - Ghezzal görüşmesi olumlu sonuçlandı! 3+1 yıllık anlaşma...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın geçen sezon takımda kiralık olarak formasını giyen Rachid Ghezzal ile görüşmesi olumlu sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği Cezayirli yıldız için Leicester City ile bonservis pazarlığına devam ediyor. Son dakika bilgisine Ghezzal ile Beşiktaş arasında 3+1 senelik anlaşma sağlandı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın geçen sezon takımda kiralık olarak formasını giyen Rachid Ghezzal ile görüşmesi olumlu sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği Cezayirli yıldız için Leicester City ile bonservis pazarlığına devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Beşiktaş yönetimi Ghezzal ile FaceTime görüşmesi yaptı.

SON DAKİKA: GHEZZAL BEŞİKTAŞ'TA KALIYOR! FACETİME GÖRÜŞMESİ...

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre Beşiktaş ile Ghezzal arasında anlaşma sağlandı. Kontrat 3+1 yıllık olacak. 2.2 milyon Euro yıllık ücret, Şampiyonlar Ligi bonusu sözleşmede olacak. Beşiktaş bu teklifi yükseltmedi, tavrını gösterdi ve anlaşma sağlandı.

BONSERVİS BEDELİ DE BELLİ OLDU!

Beşiktaş, Leicester City ile Ghezzal'ın bonservisini alabilmek için görüşüyor. Tahmini 3 ila 3.5 milyon Euro arasında bir bedelle bonservisin alınması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı
SON DAKİKA: Onur Alp Eker'in ölümündeki şok detaylara sabah.com.tr ulaştı: Cansız bedeni böyle bulundu!
Nilgün Belgün'ün yıllardır sır gibi sakladığı genç sevgilisi olay isim çıktı! Daha önce Yıldız Tilbe de ilişki itirafında bulunmuştu!
Son dakika: Galatasaray'da PSV hezimetinin perde arkası belli oldu! Ghezzal, Larsen, Alioski için flaş transfer kararı
MASAK kripto varlık piyasasında terör ağını çözüyor! Pandemi döneminde 100 milyon liraya el konuldu
Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...
Dünya Türkiye'nin MİUS ve GÖKSUNGUR'unu konuşacak! Selçuk Bayraktar: Konsept değişiyor
Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni kaleci dünya devinden geliyor! Donnarumma sonrası...
Son dakika Galatasaray haberi: Slavia Prag başkanından Stanciu için sert tepki! "Şoke olduk..."
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC hamlesini eleştirenlere tepki: Sizin bu ikiyüzlülüğünüzden bıktık
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş - Ghezzal görüşmesi olumlu sonuçlandı! 3+1 yıllık anlaşma...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA