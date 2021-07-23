Son dakika haberi... Beşiktaş'ın geçen sezon takımda kiralık olarak formasını giyen Rachid Ghezzal ile görüşmesi olumlu sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği Cezayirli yıldız için Leicester City ile bonservis pazarlığına devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Beşiktaş yönetimi Ghezzal ile FaceTime görüşmesi yaptı.