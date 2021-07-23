Son dakika: Trabzonspor'a Premier Lig'den transfer! Resmi teklif yapıldı...

Şu sıralar İstanbul Riva'da bulunan Milli Takım Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kadrosuna birçok yıldız ismi transfer etti. Transferin en hareketli kulübü olan Karadeniz ekibi, Gervinho, Hamsik, Bruno Peres ve İsmail Köybaşı gibi isimlerle anlaşma sağlamıştı.