ÖMER ÜRÜNDÜL: FUTBOLDA İKİ İLKE VAR İKİSİ DE BİZDE YOK!

Günümüz futbolunda başarılı olabilmek için iki temel ilke var. Birincisi; futbolcuların birbirlerinin özelliklerini bildiği oturmuş bir sistem. İkincisi de üst düzey fizik kondisyon. Ne yazık ki bizim takımlarımızda bu ikisi de yok. Böyle olunca da başarılı olmak mümkün değil. Her sene önümüze bu eksiklerimizi gösteren örnekler geliyor.