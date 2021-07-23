Yiğido tur için avantajı kaptı

UEFA'nın yeni organizasyonu Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, 2. ön eleme turu maçında Moldova ekibi Petrocub'u 1-0 mağlup etti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada Yiğidolar'a galibiyeti getiren golü, 16. dakikada Caner Osmanpaşa attı. Mücadelenin devamında da üstün oynayan kırmızı-beyazlılar, 90+5'te penaltı kazandı ancakYatabare'nin şutunu kaleci Meirakurtardı. Sivas 29 Temmuz'da evinde oynayacağı maçı da kazanır ya da berabere kalırsa turu geçecek. 1 farklı yenilgide ise uzatmalara gidilecek.
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Fatih DOĞAN
Açık konferans!
Sivasspor misafir olduğu Moldova'nın mütevazı takımı Petrocub'u yenerek yeni format Avrupa Konferans Ligi'ne iyi başladı. Avrupa'da her puana muhtaç hale düştüğümüz ortamda Yiğidolar'ın bu galibiyeti serinlik etkisi yaptı! Olimpiyatta olanMax Gradel ile sakat Erdoğanoynasa daha tempolu bir Sivasizleyebilirdik. Yeni transferlerden Henrique'yi, Yunanlı defans oyuncusu Dimitris'i ve Sefa'yı 11'de görme fırsatımız oldu. Ayrıca James'i son 10 dakika da olsa izleyebildik. Rıza Çalımbay; Caner'le 1-0 öne geçtikten sonra takımın 2. yarıda oyundan düşmesine değişiklerle cevap vermeye çalıştı. Sivas oyunda biraz tempo artırdığına Ahmet Oğuz'un kazandığı, Yatabare'nin kaçırdığı penaltıda olduğu gibi neler yapabileceğini gösterdi. Sivasspor,şehrinde perşembe günü turugeçer ve bu turnuvada başı dik bir şekilde devam eder .