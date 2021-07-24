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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Kara Kartal atağa geçti

Kara Kartal atağa geçti

Galatasaray; 2.8 milyon Euro garanti paradan 4 yıllık sözleşme artı bonuslar verdi. 1.5-2 milyon Euro da menajerlik komisyonu teklif etti. Beşiktaş; 2.2 milyon Euro maaşa 300 bin Euro ek yaptı, anlaşmayı da 3+1’e getirdi. Maç başı olarak da 25 bin Euro ücret teklifi sundu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Rachid Ghezzal derbisinde sona yaklaşıldı. Cezayirli oyuncunun menajeri dün İstanbul'a geldi ve ilk olarak Beşiktaş'la masaya oturdu. Kartal bu görüşmede önemli mesafe kat etti. 2.2 milyon Euro net maaşa 300 bin Euro daha ek yaparak garanti ücreti 2.5'e çıkardı. Maç başı da 25 bin Euro ücret teklif sundu. G.Saray'ın 4 yıllık anlaşmasına karşılık da 3 yıla 1 yıl opsiyon eklendi. Ghezzal teklife olumlu yanıt verdi. Şimdi Leicester City ile görüşmeler başlayacak.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS
G.Saray'ın teklifi ise şu şekilde: Ghezzal'a 2.8 milyon Euro garanti paradan 4 yıllık sözleşme, artı performans bonusları, 1.5-2 milyon Euro menajerlik komisyonu. Leicester'a peşin ödemeli 3.5 milyon Euro bonservis... Şimdi gözler Beşiktaş ile İngiliz kulübünün yapacağı görüşmeye çevrildi.

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Kara Kartal atağa geçti
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