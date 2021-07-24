Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son bomba Van Aanholt
Giriş Tarihi: 24.7.2021

Son bomba Van Aanholt

Son bomba Van Aanholt

G.Saray, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyu da kadrosuna kattı. 3 yıllık anlaşma yapılan Aanholt, yıllık 1.7 milyon Euro alacak

PSV hezimetinin ardından transfer bombalarını bir bir patlatan Galatasaray, dünün son hamlesini Patrick van Aanholt ile yaptı. Sarıkırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bekin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. En son Crystal Palace'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapıldı. Sezon başına 1.7 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

İKİ AYAĞINI DA ETKİLİ KULLANIYOR
Hollanda Milli Takımı'nda oynayan Van Aanholt, EURO 2020'de 4 karşılaşmada ter dökerken 300 dakika süre aldı. Geçen sezon ise Crystal Palace'ta 23 karşılaşmaya çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı. Çabukluğu ve savunmadaki kritik müdahaleleri ile dikkat çeken tecrübeli oyuncu, iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Altyapısını Hollanda'da Den Bosch ve PSV'de alan yıldız futbolcu, daha sonra Chelsea'ye transfer oldu. İngiltere'de Coventry City, Newcastle, Leicester City, Wigan ve Sunderland'de boy gösterdi. Hollanda'da ise Vitesse'de kiralık olarak oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…
Son dakika! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde ilk şüphe! Yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...
Son dakika: Galatasaray transfer ateşini yaktı! Sacha Boey ve Patrick van Aanholt art arda açıklandı...
7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor
Son dakika: Fatih Terim PSV maçından sonra 7 ismin üzerini çizdi! Galatasaray'ın B planı hazır...
Yemin dizisinin Kemal’i Can Verel: Ona baktığım zaman gözlerim parlıyor!
Son dakika: 23 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim! Sınırda çatışma yaşanıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son bomba Van Aanholt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA