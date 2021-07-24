Son bomba Van Aanholt

G.Saray, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyu da kadrosuna kattı. 3 yıllık anlaşma yapılan Aanholt, yıllık 1.7 milyon Euro alacak
PSV hezimetinin ardından transfer bombalarını bir bir patlatan Galatasaray, dünün son hamlesini Patrick van Aanholt ile yaptı. Sarıkırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bekin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. En son Crystal Palace'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapıldı. Sezon başına 1.7 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.
İKİ AYAĞINI DA ETKİLİ KULLANIYOR Hollanda Milli Takımı'nda oynayan Van Aanholt, EURO 2020'de 4 karşılaşmada ter dökerken 300 dakika süre aldı. Geçen sezon ise Crystal Palace'ta 23 karşılaşmaya çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı. Çabukluğu ve savunmadaki kritik müdahaleleri ile dikkat çeken tecrübeli oyuncu, iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Altyapısını Hollanda'da Den Bosch ve PSV'de alan yıldız futbolcu, daha sonra Chelsea'ye transfer oldu. İngiltere'de Coventry City, Newcastle, Leicester City, Wigan ve Sunderland'de boy gösterdi. Hollanda'da ise Vitesse'de kiralık olarak oynadı.