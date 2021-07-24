KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Bundesliga ekibi Leipzig'de 2.9 milyon Euro maaşı olan ancak vergiler çıktığında elinde net 1.5 milyon Euro kalan Sörloth, iki kulübe de açık kapı bırakırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Trabzonspor, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.