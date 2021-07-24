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Giriş Tarihi: 24.7.2021 09:30 Son Güncelleme: 24.7.2021 09:43

Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth savaşı!

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth savaşı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki Alexander Sörloth yarışı sürüyor. Türkiye'ye dönmesi halinde oyuncunun transfer önceliğine sahip olan Bordo-Mavililer, Norveçli golcüye 2.6 milyon Euro garanti para önerirken, Sarı-Lacivertliler ise teklifini 3.4 milyon Euro'ya yükseltti.

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi.

Türkiye'ye dönmesi halinde oyuncunun transfer önceliğine sahip olan Bordo-Mavililer, 25 yaşındaki Norveçli futbolcuya 2.6 milyon Euro garanti para önerirken Sarı-Lacivertliler tekliflerini 3.4 milyon Euro'ya yükseltti.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR
Bundesliga ekibi Leipzig'de 2.9 milyon Euro maaşı olan ancak vergiler çıktığında elinde net 1.5 milyon Euro kalan Sörloth, iki kulübe de açık kapı bırakırken görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Trabzonspor, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Ayrıca sonraki satışından alacağı yüzde 10'luk payından da vazgeçti. Fenerbahçe ise Leipzig'e 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, zorunlu satınla opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth savaşı!
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