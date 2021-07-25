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Giriş Tarihi: 25.7.2021

Fırtına’dan ses çıkmadı

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan ses çıkmadı

Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelesi yüksek karşılaşmada Hamsik son yarım saat sahne alırken, Koita ise riske edilmedi

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Trabzonspor, A Spor'dan yayınlanan üçüncü maçında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Oynadığı ilk iki karşılaşmasını kazanan bordo-mavililer, yüksek tempolu ve hücum ağırlıklı bir oyun ortaya koydu. Abdullah Avcı'nın 60. dakikada yaptığı 10 değişiklikle kafasındaki 11'i sahaya sürmesi Trabzonspor adına dikkat çekti. Hamsik'in oyunu yönlendirmesi, Gervinho ve Nwakaeme'nin ataklarda pozisyonun içerisinde olma çabası, zenginlik yaratsa da defans ile orta saha iletişimin tam sağlanamadığı gözlendi. Avcı, dünkü mücadelede bir nevi Avrupa Kupası maçı kadrosunu da denedi.

KİM NASIL OYNADI?
MAREK HAMSİK: Takımla birlikte sanki geçtiğimiz sezondan itibaren mücadele ediyormuş gibi sahada durdu. Pozisyon bilgisi, oyun aklı ve takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle liderliğini sahaya yansıttı.
NWAKAEME: Oyuna girdikten sonra sürekli aktif olan, topu isteyen ve savunmaya da yardım etmeye çalışan bir görüntü sergiledi. Adeta takımın hücum silahı gibiydi. Girilen nadir pozisyonların hazırlayıcısı oldu.
GERVINHO: Sağ kanat olarak oyuna giren ancak bir süre sonra Djaniny ile yer değiştirerek en uç noktaya geçen Fildişili, istediği topları alamadı. Ancak topla direkt sonuca gitme çabası önemliydi.

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