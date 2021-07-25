Fırtına’dan ses çıkmadı

Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelesi yüksek karşılaşmada Hamsik son yarım saat sahne alırken, Koita ise riske edilmedi
Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Trabzonspor, A Spor'dan yayınlanan üçüncü maçında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Oynadığı ilk iki karşılaşmasını kazanan bordo-mavililer, yüksek tempoluve hücum ağırlıklı bir oyun ortayakoydu. Abdullah Avcı'nın 60. dakikada yaptığı 10 değişiklikle kafasındaki 11'i sahaya sürmesi Trabzonspor adına dikkat çekti. Hamsik'in oyunu yönlendirmesi,Gervinho ve Nwakaeme'ninataklarda pozisyonun içerisinde olmaçabası, zenginlik yaratsa da defans ile orta saha iletişimin tam sağlanamadığı gözlendi. Avcı, dünkü mücadelede bir nevi Avrupa Kupası maçı kadrosunu da denedi.
KİM NASIL OYNADI? MAREK HAMSİK: Takımla birlikte sanki geçtiğimiz sezondan itibaren mücadele ediyormuş gibi sahada durdu. Pozisyon bilgisi, oyun aklı ve takım arkadaşlarınıyönlendirmesiyle liderliğinisahaya yansıttı. NWAKAEME: Oyuna girdikten sonra sürekli aktif olan, topu isteyen ve savunmayada yardım etmeye çalışan birgörüntü sergiledi. Adeta takımın hücum silahı gibiydi. Girilen nadir pozisyonların hazırlayıcısı oldu. GERVINHO: Sağ kanat olarak oyuna giren ancak bir süre sonra Djaniny ile yer değiştirerek en uç noktaya geçen Fildişili, istediği topları alamadı. Ancak topladirekt sonuca gitme çabası önemliydi.