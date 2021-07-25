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Giriş Tarihi: 25.7.2021 19:28 Son Güncelleme: 25.7.2021 19:42

Son dakika: Cristiano Ronaldo Juventus'ta kalacak mı? Asbaşkan Pavel Nedved açıkladı...

AA
Son dakika: Cristiano Ronaldo Juventus'ta kalacak mı? Asbaşkan Pavel Nedved açıkladı...

Son dakika haberi... Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak edilirken kulübün asbaşkanı ve efsane futbolcularından Pavel Nedved, Ronaldo hakkındaki tüm iddialara noktayı koydu. Nedved, takımdan ayrılması gündemde olan Paulo Dybala ve sözleşmesi sona eren Giorgio Chiellini ile ilgili de net açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved, takımdaki geleceği merak edilen Portekizli yıldız Cristaino Ronaldo hakkındaki tüm iddialara noktayı koydu. Çekyalı eski efsane futbolcu, ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Dybala ve sözleşmesi sona eren Chiellini ile ilgili de net açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Asbaşkanı Pavel Nedved, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kontrat süresi dolana kadar takımda kalacağını belirtti.

İtalyan basınına konuşan Nedved, Portekizli oyuncunun başka takıma transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ronaldo yarın antrenmanlarına başlayacak ve bizde kalacak. Gelecek sezon kontrat süresi bitene kadar Ronaldo ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kontratı gelecek yıl sona erecek takımın yıldızlarından Arjantinli Paulo Dybala ve sözleşmesi sona eren İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini hakkında ise Nedved, şu ifadeleri kullandı.

"Dybala'nın kontrat süresinin uzatılması konusunu menajeriyle görüşüyoruz. Gelecek hafta yüz yüze bir görüşme de gerçekleşecek. Bu konuda iyi bir durumdayız ve sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Chiellini'yle tatilden dönünce konuşacağız."

SERIE A'NIN GOL KRALI!

Geçen sezon attığı 29 golle Serie A'da krallık yarışını zirvede tamamlayan 36 yaşındaki Ronaldo ile Manchester United, Sporting Lizbon ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği iddia ediliyordu.

SON 16'DA ELENDİ KRAL OLDU!

EURO 2020'de son 16 turunda Belçika'ya elenen Portekiz'de Ronaldo, attığı 5 golle turnuvannın gol kralı oldu. 36 yaşındaki yaşayan efsane, bu gollerin 3'ünü penaltıdan kaydetti.

İtalyan medyasında çıkan haberlerde Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın ise Barcelona'dan Griezmann transferinde takasta kullanılacağı iddia edildi.

EURO 2020'de şampiyon İtalya'nın 37 yaşındaki Kaptanı Giorgio Chiellini ise turnuvada partneri Bonucci ile sergilediği performansla hala diri olduğunu gösterdi.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo Juventus'ta kalacak mı? Asbaşkan Pavel Nedved açıkladı...
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