Son dakika: Galatasaray Joher Rassoul'un peşinde! Fatih Terim Adana Demirsporlu yıldızı istiyor...

Son dakika haberi... Galatasaray, Adana Demirspor'un başarlılı stoperi Joher Rassoul'u transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, savunma bölgesinde en son Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'ü transfer ederken kadrosunda Luyindama ve Marcao haricinde Valentine Ozornwafor'u da bulunduruyor.
A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Adana Demirspor'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusunu gündemine aldı.
Geçen sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Rassoul, 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
Sarı-kırmızılıların stoper bölgesinde yeni transfer Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Luyindama ve Marcao bulunuyor.