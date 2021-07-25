Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Joher Rassoul'un peşinde! Fatih Terim Adana Demirsporlu yıldızı istiyor...
Giriş Tarihi: 25.7.2021 18:50 Son Güncelleme: 25.7.2021 18:53

Son dakika: Galatasaray Joher Rassoul'un peşinde! Fatih Terim Adana Demirsporlu yıldızı istiyor...

Son dakika: Galatasaray Joher Rassoul'un peşinde! Fatih Terim Adana Demirsporlu yıldızı istiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor'dan 25 yaşındaki stoperi Joher Rassoul'u kadrosuna katmak istiyor. Gelecek sezon için Valentine Ozornwafor'u kadroda düşünmeyen Fatih Terim, savunma bölgesine zenginlik katmak için Senegalli oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

Son dakika haberi... Galatasaray, Adana Demirspor'un başarlılı stoperi Joher Rassoul'u transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, savunma bölgesinde en son Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'ü transfer ederken kadrosunda Luyindama ve Marcao haricinde Valentine Ozornwafor'u da bulunduruyor.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Adana Demirspor'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusunu gündemine aldı.

Geçen sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Rassoul, 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon Ozornwafor'u kadroda düşünmüyor.

Sarı-kırmızılıların stoper bölgesinde yeni transfer Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Luyindama ve Marcao bulunuyor.

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Son dakika: Galatasaray Joher Rassoul'un peşinde! Fatih Terim Adana Demirsporlu yıldızı istiyor...
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