Beşiktaş'tan Salomon Rondon'a mesaj! Josef de Souza transferinde olduğu gibi...

Dalian PRO davalık olma aşamasına gelen Rondon'da, Josef de Souza'ya benzer bir süreç yaşaması muhtemel. Bu nedenle Beşiktaş riske girmek istemiyor. Kartal, girişime başlamak için Venezuelalı'nın kulübüyle yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.